Adidas AG: Stimmrechtsanteile von Flossbach und Amundi steigen deutlich!

Die adidas AG hat ihren Sitz in Herzogenaurach, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 549300JSX0Z4CW0V5023 registriert. In der Mitteilung wird insbesondere auf die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen hingewiesen, die durch zwei Hauptaktionäre, Flossbach von Storch SE und Amundi S.A., verursacht wurden.

Am 6. August 2025 veröffentlichte die adidas AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft, die sich aus dem Erwerb und der Veräußerung von Aktien ergeben haben.

Flossbach von Storch SE, mit Sitz in Köln, Deutschland, hat am 1. August 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 3,07 %, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Mitteilung von 2,83 % darstellt. Dies entspricht 5.520.000 Stimmrechten von insgesamt 180.000.000 Stimmrechten der adidas AG.

Amundi S.A., mit Sitz in Paris, Frankreich, hat ebenfalls eine signifikante Änderung in den Stimmrechten gemeldet. Am 31. Juli 2025 überschritt Amundi die Schwelle von 5 % und hält nun 5,11 % der Stimmrechte, was 8.747.110 Stimmrechten entspricht. Dies stellt einen leichten Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der ein Anteil von 5,08 % angegeben wurde.

Beide Mitteilungspflichtigen, Flossbach von Storch SE und Amundi S.A., sind nicht in einer beherrschenden Beziehung zueinander oder zu anderen Unternehmen, die Stimmrechte an der adidas AG halten. Die Mitteilungen beinhalten auch Details zu den Stimmrechtsbeständen, die nach den Vorschriften des WpHG offengelegt werden müssen.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind ein wichtiger Bestandteil der Transparenzvorschriften für börsennotierte Unternehmen in Deutschland und der EU. Sie ermöglichen es Investoren und der Öffentlichkeit, die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf die Unternehmensführung besser zu verstehen. Die adidas AG bleibt ein zentraler Akteur im Sportartikelmarkt, und solche Mitteilungen sind entscheidend für die Wahrnehmung ihrer Aktien durch Investoren.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 163,7EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.