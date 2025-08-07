Leifheit AG: Endgültige Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Leifheit AG navigiert durch ein anspruchsvolles Jahr 2025 mit Umsatzrückgang, aber Hoffnung auf Wachstum durch den neuen SUPERDUSTER.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Leifheit AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von 123,4 Mio. EUR, was einem Rückgang von 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das Konzern-EBIT betrug 2,0 Mio. EUR, belastet durch Umsatzrückgang, Sondereffekte und negative Fremdwährungseffekte; ohne Sondereffekte lag es bei 3,8 Mio. EUR.
- Die Bruttomarge vor Sondereffekten verbesserte sich auf 45,3 Prozent, was einen Anstieg um 0,9 Prozentpunkte darstellt.
- Die Markteinführung des neuen Produkts SUPERDUSTER soll im zweiten Halbjahr Wachstumsimpulse setzen.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatzrückgang von 5 bis 8 Prozent sowie ein EBIT zwischen 9 und 11 Mio. EUR prognostiziert.
- Der Free Cashflow wird im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet, nach einem Rückgang auf -4,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Leifheit ist am 07.08.2025.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im
Plus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,075EUR das entspricht einem Plus von +0,17 % seit der Veröffentlichung.
+1,00 %
-2,25 %
-8,98 %
-30,59 %
-5,30 %
-11,01 %
-44,93 %
-35,80 %
+161,44 %
ISIN:DE0006464506WKN:646450
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte