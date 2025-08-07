Freenet AG: Erfolgreicher Aktienrückkauf und positive Halbjahreszahlen!

Zusätzlich hat die freenet AG am 6. August 2025 ihre Halbjahresergebnisse veröffentlicht, die positive Entwicklungen zeigen. Der Umsatz stieg um 0,9 % auf 1,213 Milliarden Euro, während die Abonnentenzahl um 161.000 auf 10,311 Millionen wuchs. Das angepasste EBITDA betrug 257,4 Millionen Euro, was eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im TV-Segment, wo das EBITDA um 13,8 % zulegte. Der Free Cashflow erhöhte sich um 5,2 % auf 159 Millionen Euro.

Die freenet AG hat am 4. August 2025 eine Zwischenmeldung veröffentlicht, die über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Seit dem Start des Programms am 4. Juni 2025 wurden bis zum 1. August 2025 insgesamt 1.326.298 Aktien zurückgekauft. Im Zeitraum vom 28. Juli bis 1. August 2025 erwarb das Unternehmen 65.023 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 28,22 Euro, was einem Gesamtvolumen von 1,84 Millionen Euro entspricht. Der Rückkauf wurde über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt, wobei ein Kreditinstitut die Entscheidungen unabhängig von freenet traf.

Freenet hat die Prognosen für das Gesamtjahr hinsichtlich EBITDA und Free Cashflow bestätigt. Der Vorstand plant zudem eine Verkleinerung des Vorstands auf zwei Mitglieder, um die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Zusammenarbeit zu verbessern. CFO Ingo Arnold wurde vorzeitig bis Ende 2029 verlängert.

Die positive Geschäftsentwicklung steht im Kontext eines herausfordernden Marktumfelds, das durch hohe Wettbewerbsintensität geprägt ist. Freenet hat jedoch durch gezielte Maßnahmen, wie die Optimierung des Tarifportfolios, erfolgreich auf diese Herausforderungen reagiert. Im Mobilfunksegment wurden netto 130.400 neue Postpaid-Verträge gewonnen, was die Marktposition des Unternehmens stärkt.

Die freenet AG zeigt sich optimistisch für die Zukunft und erwartet eine Stabilisierung und Verbesserung der Wachstumszahlen im zweiten Halbjahr 2025, insbesondere im TV-Bereich, wo der Rückgang der Abonnentenzahl bei waipu.tv als temporär angesehen wird. Die strategischen Maßnahmen und die solide finanzielle Basis deuten darauf hin, dass freenet gut positioniert ist, um weiterhin erfolgreich zu agieren.

