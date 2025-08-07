Pfizer hebt Gewinnprognose 2025 an: Optimismus trotz Zollstreit und Preisdruck!

Im vorbörslichen Handel stieg der Aktienkurs von Pfizer um drei Prozent, was auf das positive Marktfeedback auf die neuen Prognosen hinweist. Unternehmenschef Albert Bourla betonte, dass die neue Gewinnprognose bereits die Auswirkungen der Zollmaßnahmen auf die Geschäfte mit China, Kanada und Mexiko sowie mögliche Preisänderungen aufgrund eines Schreibens von US-Präsident Donald Trump berücksichtigt. Trump hatte in der Vergangenheit Druck auf Pharmakonzerne ausgeübt, um die Medikamentenpreise in den USA zu senken, und eine Frist bis zum 29. September gesetzt.

Pfizer hat seine Gewinnprognose für 2025 angehoben, trotz der Herausforderungen durch den US-Zollstreit und drohende Preissenkungen. Der Pharmakonzern erwartet nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 2,90 und 3,10 Dollar, was eine Erhöhung um zehn Cent an beiden Enden der Spanne bedeutet. Der Umsatz soll weiterhin zwischen 61 und 64 Milliarden Dollar liegen. Diese optimistische Einschätzung wird durch eine starke Nachfrage, Kostensenkungen und die Abwertung des US-Dollars unterstützt, was dem Unternehmen im internationalen Geschäft zugutekommt.

Im zweiten Quartal 2025 konnte Pfizer seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 16,65 Milliarden Dollar steigern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wuchs um 30 Prozent auf 0,78 Dollar. Analyst Chris Schott von JPMorgan bezeichnete die Geschäftsentwicklung als überraschend positiv, insbesondere aufgrund der starken Verkaufszahlen von Corona-Medikamenten sowie anderen Produkten wie dem Blutgerinnungshemmer Eliquis und dem entzündungshemmenden Medikament Xeljanz.

Die Situation in den USA ist geprägt von der Abwesenheit einer zentralen staatlichen Regulierung der Medikamentenpreise, was den Unternehmen weitgehende Freiheit bei der Preisgestaltung lässt. Diese Dynamik könnte jedoch durch die politischen Bestrebungen zur Senkung der Arzneimittelpreise beeinflusst werden. Trotz dieser Unsicherheiten zeigt sich Pfizer optimistisch und plant, seine Strategie entsprechend anzupassen, um weiterhin profitabel zu bleiben.

Insgesamt deutet die positive Geschäftsentwicklung und die angepasste Gewinnprognose darauf hin, dass Pfizer gut positioniert ist, um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen und von der anhaltenden Nachfrage nach seinen Produkten zu profitieren.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 23,93EUR auf NYSE (07. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.