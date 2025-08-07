Über 10.000 Hotels klagen gegen Booking.com: Ein Kampf um faire Preise!

Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen die sogenannten Bestpreisklauseln, die Hotels dazu verpflichteten, ihre Zimmer nicht günstiger als auf Booking.com anzubieten, auch nicht auf ihren eigenen Websites. Die Hotelverbände argumentieren, dass diese Klauseln die Preishoheit der Hotels eingeschränkt, den Wettbewerb behindert und Direktbuchungen benachteiligt haben. Alessandro Nucara, Generaldirektor des italienischen Verbands Federalberghi, betont, dass es an der Zeit sei, gemeinsam für Wiedergutmachung einzutreten.

In einer bedeutenden rechtlichen Auseinandersetzung haben mehr als 10.000 Hotels in Europa eine Sammelklage gegen das Hotelbuchungsportal Booking.com eingereicht. Die Hotels werfen dem Unternehmen vor, sie über Jahre hinweg daran gehindert zu haben, günstigere Preise direkt anzubieten. Diese Klage wird von der europäischen Hotelallianz Hotrec sowie über 30 nationalen Verbänden, darunter der Hotelverband Deutschland (IHA), unterstützt und von der Stiftung Hotel Claims Alliance koordiniert. Die Organisatoren bezeichnen die Klage als eine der größten juristischen Auseinandersetzungen in der Branche.

Booking.com hingegen weist die Vorwürfe zurück und betont, dass es bislang keine offizielle Klage erhalten habe. Das Unternehmen argumentiert, dass die Teilnahme an der Plattform für Hotels freiwillig sei und dass diese ihre Preisstrategien frei gestalten könnten. Zudem bestreitet Booking.com die rechtlichen Argumente der Hotelverbände, insbesondere in Bezug auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom September 2024, das besagt, dass Preisbindungsklauseln gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen können.

Die Schadenersatzforderungen beziehen sich auf den Zeitraum von 2004 bis 2024, und die Teilnahme an der Sammelklage ist für die Hotels kostenfrei und risikolos. Aufgrund des großen Interesses wurde die Anmeldefrist bis zum 29. August verlängert. Die Debatte um Bestpreisklauseln ist nicht neu; in Deutschland wurde bereits 2013 eine ähnliche Praxis des Anbieters HRS untersagt, gefolgt von Verfahren gegen Booking.com und Expedia.

Die Marktmacht von Booking.com bleibt ein strittiger Punkt. Laut einer Studie von Hotrec und der Fachhochschule Westschweiz Wallis wurden 2023 europaweit 29,1 Prozent aller Übernachtungen über Online-Buchungsportale abgewickelt, wobei Booking Holdings einen Marktanteil von 71 Prozent hält. Trotz der Kritik bleibt Booking.com für viele Hotels ein unverzichtbarer Vertriebskanal, da sie über die Plattform eine große Anzahl potenzieller Gäste erreichen können.

Die Booking Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 5.536EUR auf Nasdaq (07. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.