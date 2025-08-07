PGH übernimmt Calida Financial: Meilenstein für die Zukunft der PayTech!

Die Übernahme, die im August 2024 vereinbart wurde, umfasst vier kooperierende FinTech- und PayTech-Unternehmen, darunter das lizensierte E-Geldinstitut Calida Financial Ltd. Mit der Zustimmung der MFSA ist die wesentliche Bedingung des Kaufvertrags erfüllt, die den Erwerb eines 75%igen Anteils an der The Payments Group (TPG) betrifft. Christoph Gerlinger, CEO der PGH, bezeichnete diesen Schritt als Meilenstein für die Zukunft des Unternehmens und dessen Ambitionen, ein führendes FinTech-Unternehmen der nächsten Generation zu werden.

Am 5. August 2025 gab die The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA (PGH) bekannt, dass die Malta Financial Services Authority (MFSA) ihrer Übernahme der Calida Financial Ltd. zugestimmt hat. Diese Zustimmung stellt einen entscheidenden Schritt in der Transformation der PGH zu einem operativen PayTech-Unternehmen dar, das auf nachhaltige Profitabilität und Wachstum abzielt. Die formelle Bestätigung der MFSA steht zwar noch aus, jedoch wird erwartet, dass der langwierige Prüfprozess nun abgeschlossen ist.

Für den Abschluss der Transaktion wird die PGH eine variable Gegenleistung erbringen, die überwiegend in eigenen Aktien und teilweise in Geld erfolgen wird. Schätzungen zufolge wird die PGH zwischen 19 und 23 Millionen Aktien aufwenden müssen, während die Anzahl der ausstehenden PGH-Aktien derzeit bei 11,4 Millionen liegt. Nach dem Abschluss der Übernahme wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden, die als The Payments Group (TPG) bekannt ist. Diese Gruppe wird voraussichtlich eine vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensstruktur mit vielversprechenden Gewinn- und Wachstumsaussichten darstellen.

Die TPG wird Dienstleistungen im Bereich Prepaid-Zahlungen anbieten, sowohl in geschlossenen als auch in offenen Formaten, und hat bereits eine breite Kundenbasis von Online-Händlern weltweit. Die Calida Financial Ltd. wird als reguliertes Unternehmen innerhalb der TPG fungieren und innovative E-Geld-Dienstleistungen in ganz Europa anbieten.

Zusätzlich plant die PGH, mit einer 25%igen Beteiligung an der German AI Projects GmbH einen auf Künstliche Intelligenz fokussierten Company Builder namens „Softmax AI“ zu betreiben. Die PGH hat sich als führender deutscher Venture Capital-Anbieter etabliert und hält ein Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an vielversprechenden deutschen Startups.

Die The Payments Group Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,960EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.