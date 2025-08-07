RWE: Erfolgreicher Aktienrückkauf und stabile Bergschadenlage 2025

Die Details der Käufe sind präzise dokumentiert: Am 28. Juli wurden 49.167 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 35,99 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 1,77 Millionen Euro entspricht. Die Käufe setzten sich über die folgenden Tage fort, wobei am 1. August 43.202 Aktien zu einem Preis von 35,87 Euro pro Aktie erworben wurden. Insgesamt summiert sich das Volumen der in der zweiten Tranche seit dem 2. Juni 2025 bis zum 1. August 2025 zurückgekauften Aktien auf 3.067.087 Stück.

Am 5. August 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Kapitalmarktinformation, die im Rahmen ihrer gesetzlichen Meldepflichten über EQS News verbreitet wurde. Die Mitteilung bezieht sich auf das laufende Aktienrückkaufprogramm, das von RWE initiiert wurde und von 2024 bis 2026 läuft. In der zweiten Tranche des Programms, die am 30. Mai 2025 gestartet wurde, wurden zwischen dem 28. Juli und dem 1. August 2025 insgesamt 221.793 Aktien zurückgekauft. Diese Käufe wurden über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse XETR durchgeführt.

Parallel zu den Informationen über den Aktienrückkauf berichtete RWE Power über die Bergschadenssituation im Rheinischen Braunkohlenrevier. Im Jahr 2023 wurden 155 neue Fälle von Gebäudeschäden gemeldet, von denen jedoch nur 17 als neue Bergschäden anerkannt wurden. Dies zeigt, dass die Anzahl der anerkannten Bergschäden in den letzten Jahren relativ stabil geblieben ist. RWE hat in den letzten Jahren auch eine Vielzahl von Wiederholungsmeldungen erhalten, die ebenfalls in ähnlicher Größenordnung lagen.

Die Bearbeitung der Erstmeldungen von Bergschäden dauert im Durchschnitt sieben bis acht Wochen. RWE hat sich verpflichtet, im Falle eines anerkannten Bergschadens vollen Schadenersatz zu leisten. Wenn eine Einigung zwischen den Betroffenen und RWE nicht erzielt werden kann, steht die Schlichtungsstelle Braunkohle zur Verfügung. In den letzten fünf Jahren wurden im Durchschnitt zwölf Anträge pro Jahr gestellt, wobei die Schlichtungsstelle als positiv wahrgenommen wird, da sie zu einer geringen Anzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen geführt hat.

Insgesamt zeigt die Mitteilung von RWE sowohl die Fortschritte im Aktienrückkaufprogramm als auch die kontinuierliche Auseinandersetzung mit Bergschäden, die durch den Braunkohleabbau verursacht werden.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 36,58EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.