ProSiebenSat.1 vor Übernahme: Was bedeutet das für die Medienlandschaft?

Die Übernahme von ProSiebenSat.1 durch den italienischen Medienkonzern Media for Europe (MFE), der im Besitz der Kinder des verstorbenen Silvio Berlusconi ist, rückt näher. Der Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 empfehlen den Aktionären, das überarbeitete Angebot von MFE anzunehmen, das als "angemessen" erachtet wird. Dies stellt einen Wendepunkt dar, da das ursprüngliche Angebot im Mai als finanziell unzureichend abgelehnt wurde. MFE hat sein Angebot auf 1,3 Aktien pro ProSiebenSat.1-Aktie erhöht, zusätzlich zu einem Barangebot von 4,48 Euro pro Aktie. Im Gegensatz dazu bot der tschechische Investor PPF sieben Euro pro Aktie, hat jedoch angekündigt, sein Angebot nicht weiter zu erhöhen.

MFE plant, eine paneuropäische Sendergruppe aufzubauen und sieht Synergien vor allem in der Steigerung des Wachstumspotenzials, ohne Stellen abzubauen. Diese Strategie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ProSiebenSat.1 mit einem schwachen TV-Werbemarkt zu kämpfen hat und bereits Hunderte von Arbeitsplätzen abgebaut hat. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer äußerte Bedenken hinsichtlich der journalistischen Unabhängigkeit und lud Pier Silvio Berlusconi zu Gesprächen ins Kanzleramt ein. Weimer betonte die Notwendigkeit, den Medienstandort München zu stärken und forderte, dass eine mögliche europäische Medienplattform ihren Hauptsitz in München haben sollte.