ProSiebenSat.1 vor Übernahme: Was bedeutet das für die Medienlandschaft?
Die Übernahme von ProSiebenSat.1 durch den italienischen Medienkonzern Media for Europe (MFE), der im Besitz der Kinder des verstorbenen Silvio Berlusconi ist, rückt näher. Der Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 empfehlen den Aktionären, das überarbeitete Angebot von MFE anzunehmen, das als "angemessen" erachtet wird. Dies stellt einen Wendepunkt dar, da das ursprüngliche Angebot im Mai als finanziell unzureichend abgelehnt wurde. MFE hat sein Angebot auf 1,3 Aktien pro ProSiebenSat.1-Aktie erhöht, zusätzlich zu einem Barangebot von 4,48 Euro pro Aktie. Im Gegensatz dazu bot der tschechische Investor PPF sieben Euro pro Aktie, hat jedoch angekündigt, sein Angebot nicht weiter zu erhöhen.
MFE plant, eine paneuropäische Sendergruppe aufzubauen und sieht Synergien vor allem in der Steigerung des Wachstumspotenzials, ohne Stellen abzubauen. Diese Strategie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ProSiebenSat.1 mit einem schwachen TV-Werbemarkt zu kämpfen hat und bereits Hunderte von Arbeitsplätzen abgebaut hat. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer äußerte Bedenken hinsichtlich der journalistischen Unabhängigkeit und lud Pier Silvio Berlusconi zu Gesprächen ins Kanzleramt ein. Weimer betonte die Notwendigkeit, den Medienstandort München zu stärken und forderte, dass eine mögliche europäische Medienplattform ihren Hauptsitz in München haben sollte.
Der Deutsche Journalisten-Verband warnte vor der Gefahr, dass ProSiebenSat.1 unter dem Einfluss von MFE auf eine populistische Linie gedrängt werden könnte. Diese Bedenken sind nicht unbegründet, da Silvio Berlusconi über Jahrzehnte hinweg seinen Medienkonzern zur Förderung seiner politischen Karriere genutzt hat. Während die Berlusconi-Kinder bislang nicht in die Politik eingestiegen sind, bleibt ihre Nähe zur Partei "Forza Italia" bestehen.
Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Aktie gesenkt, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Die Übernahmeverhandlungen und die damit verbundenen Entwicklungen werden weiterhin genau beobachtet, da sie erhebliche Auswirkungen auf die Medienlandschaft in Deutschland haben könnten. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Gruppe der zweite große private Fernsehkonglomerat in Deutschland und umfasst neben klassischen Sendern auch den Streamingdienst Joyn.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 7,925EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
