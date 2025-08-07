BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil an JENOPTIK AG: Was bedeutet das?

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Stimmrechten durch BlackRock, Inc., einem großen Vermögensverwalter mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 29. Juli 2025 überschritt BlackRock die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der JENOPTIK AG. In der aktuellen Mitteilung wird ein Gesamtstimmrechtsanteil von 3,15 % angegeben, bestehend aus 2,96 % direkten Stimmrechten und 0,19 % Stimmrechten aus Instrumenten, wie beispielsweise Aktienleihe.

Am 4. August 2025 veröffentlichte die JENOPTIK AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und zielt auf eine europaweite Verbreitung ab. Der Emittent, die JENOPTIK AG, hat seinen Sitz in Jena, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900P34GDHGXK6VB37 registriert.

Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die einen Anteil von 3,03 % auswies, ist ein leichter Anstieg des Stimmrechtsanteils zu verzeichnen. BlackRock hält nun 1.743.902 Stimmrechte, was 3,05 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Der Anteil der Instrumente, die BlackRock besitzt, beträgt 56.950 Stimmrechte oder 0,10 %.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Tochtergesellschaften von BlackRock, die keine eigenen Stimmrechte an der JENOPTIK AG halten. BlackRock wird in der Mitteilung als nicht beherrschend gegenüber anderen Unternehmen dargestellt, die ebenfalls Stimmrechte an der JENOPTIK AG halten könnten.

Zusammenfassend zeigt die Stimmrechtsmitteilung, dass BlackRock seine Beteiligung an der JENOPTIK AG ausgebaut hat, was auf ein wachsendes Interesse an dem Unternehmen hindeutet. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Aktienhandel fördern sollen. Die JENOPTIK AG bleibt somit im Fokus von Investoren und Analysten, während sich die Dynamik der Stimmrechtsverhältnisse weiterentwickelt.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 18,61EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.