Klöckner & Co: Optimismus trotz Rückgang – Umsatz und EBITDA steigen!

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Klöco einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von etwa sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dies ist vor allem auf niedrigere Preise zurückzuführen. Dennoch konnte das operative Ergebnis vor Sondereffekten auf 65 Millionen Euro gesteigert werden, was mehr als einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahreswert von 42 Millionen Euro entspricht. Der positive Cashflow aus operativer Tätigkeit betrug 75 Millionen Euro, was ebenfalls eine Verbesserung darstellt.

Der Stahlhändler Klöckner & Co (Klöco) hat seine Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und zeigt sich aufgrund einer schwächeren Nachfrage in Europa vorsichtiger hinsichtlich der Prognosen für das Gesamtjahr. Während das Unternehmen für 2025 nur noch mit leichten Steigerungen bei Absatz und Umsatz rechnet, wurde das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) auf eine Spanne von 170 bis 240 Millionen Euro angehoben.

Die Absatzmenge blieb mit 1,2 Millionen Tonnen stabil im Vergleich zum Vorjahr, wobei Klöco in Nordamerika einen Rekordabsatz verzeichnen konnte. Dies steht im Gegensatz zur schwachen Nachfrage in Europa, die den Absatz in dieser Region belastete. Der Vorstandsvorsitzende Guido Kerkhoff betonte, dass das Unternehmen seine strategischen Ziele konsequent verfolgt und durch Investitionen in die Kapazitätserweiterung für Elektroband sowie durch gezielte Übernahmen neue Wachstumspotenziale erschließt.

Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung erwartet Klöco für das dritte Quartal 2025 einen Anstieg bei Absatz und Umsatz, unterstützt durch eine robuste Nachfrage in Nordamerika und ein gestiegenes Preisniveau. Das EBITDA für das dritte Quartal wird auf 40 bis 80 Millionen Euro prognostiziert.

Trotz der Herausforderungen in Europa bleibt Klöco optimistisch und rechnet mit einem positiven Cashflow für das Gesamtjahr, der auf dem Niveau des Vorjahres erwartet wird. Die Unternehmensstrategie fokussiert sich weiterhin auf die Expansion in den Kernmärkten Nordamerika und Europa sowie auf die Diversifizierung des Produktportfolios.

Insgesamt zeigt Klöckner & Co eine solide Geschäftsentwicklung, die durch strategische Investitionen und eine Anpassung an die Marktbedingungen geprägt ist.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 6,33EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.