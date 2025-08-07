JDC Group AG übernimmt FMK-Gruppe: Strategische Akquisition für Wachstum!

Um die Akquisition zu finanzieren, plant die JDC Group AG die Emission einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe im Volumen von zunächst 70 Millionen Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren. Diese Anleihe wird durch internationale Investoren unterstützt und soll im September platziert werden. Der Kaufpreis für die FMK-Gruppe setzt sich aus einem festen Betrag im mittleren zweistelligen Millionenbereich sowie variablen Komponenten zusammen.

Die JDC Group AG hat über ihre Tochtergesellschaft Jung, DMS & Cie. einen Kaufvertrag zum Erwerb von 60 Prozent der Anteile an der FMK-Gruppe unterzeichnet, die aus der FMK Compare GmbH und der HVG Hanse GmbH besteht. Diese Akquisition, die voraussichtlich Ende September 2025 vollzogen wird, zielt darauf ab, das Wachstum der JDC-Plattform durch die Integration von digitalen Leadgenerierungsdiensten zu beschleunigen. Die FMK-Gruppe hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2021 als profitables Unternehmen etabliert und vermittelt jährlich über 400.000 Geschäftsabschlüsse, insbesondere im Versicherungsbereich.

Die Übernahme der FMK-Gruppe hat auch positive Auswirkungen auf die Umsatz- und Gewinnprognosen der JDC Group AG. Für das Jahr 2025 wird nun ein Umsatz von 260 bis 280 Millionen Euro und ein EBITDA von 20,5 bis 22,5 Millionen Euro erwartet, was eine Anhebung der bisherigen Prognosen darstellt. Für 2026 wird ein EBITDA von mindestens 35 Millionen Euro prognostiziert, was die Wachstumsambitionen des Unternehmens unterstreicht.

Die Integration der FMK-Gruppe in die JDC-Plattform wird als strategisch wertvoll erachtet, da sie den Zugang zu neuen Kunden und die Auslastung der bestehenden Plattform verbessern soll. Die FMK-Gruppe wird als eigenständiges Tochterunternehmen weitergeführt, mit dem Ziel, wiederkehrende Erlöse durch Abschlüsse in den Bereichen Versicherungen und Finanzanlagen zu generieren.

Die JDC Group AG positioniert sich somit als führender Anbieter im Bereich digitaler Finanzdienstleistungen und erwartet durch die Akquisition der FMK-Gruppe eine signifikante Steigerung der Profitabilität und des Umsatzwachstums. CEO Dr. Sebastian Grabmaier hebt hervor, dass die Integration der FMK-Gruppe die Attraktivität der JDC-Plattform für Vermittler erhöhen und den Aktionären zugutekommen wird.

Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,85EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.