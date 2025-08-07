Deutsche Konsum REIT-AG: Stimmrechtsanteile steigen auf 24,97 %!

Der Emittent, die Deutsche Konsum REIT-AG, hat seinen Sitz in Potsdam, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900QXC6TDASMCSU89 registriert. Die Mitteilungspflichtige, die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR (VBL), hat ihren Sitz in Karlsruhe, Deutschland.

Am 5. August 2025 veröffentlichte die Deutsche Konsum REIT-AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Die Mitteilung informiert über eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die durch den Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten und die Schwellenberührung eines Tochterunternehmens ausgelöst wurde.

Am 1. August 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die dazu führte, dass die Gesamtstimmrechtsanteile der VBL auf 24,97 % anstiegen. Dies umfasst 12.572.704 Stimmrechte, die direkt zugerechnet werden. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der der Anteil bei 12,85 % lag, zeigt dies eine signifikante Veränderung. Es wurden keine Instrumente im Sinne des WpHG erworben oder veräußert, was bedeutet, dass der Anteil an Stimmrechten ausschließlich durch Aktien gehalten wird.

Die Mitteilung listet auch die Aktionäre auf, die 3 % oder mehr der Stimmrechte halten, darunter die MS 1 alpha invest GmbH, MS 1 beta invest GmbH, MS 1 gamma invest GmbH und MS 1 delta invest GmbH. Diese Gesellschaften sind Teil einer Kette von Tochterunternehmen, die von der VBL kontrolliert werden.

Die Mitteilung enthält zudem detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die die Verteilung der Stimmrechte und die Anteile der einzelnen Unternehmen innerhalb der Unternehmensstruktur aufzeigen. Die Deutsche Konsum REIT-AG hat insgesamt 50.351.091 Stimmrechte, was die Transparenz der Unternehmensführung und der Eigentumsverhältnisse unterstreicht.

Die Veröffentlichung der Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der Information der Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Unternehmensstruktur und den Stimmrechtsverhältnissen. Die Deutsche Konsum REIT-AG bleibt somit im Fokus der Investoren und Marktbeobachter, während sie ihre Transparenzverpflichtungen erfüllt.

Die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 2,095EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.