Euro schwankt: Was die US-Arbeitsmarktdaten für die Zukunft bedeuten

Analysten der Dekabank kommentierten, dass die schwachen Arbeitsmarktdaten auf eine sich verschlechternde Verfassung des US-Arbeitsmarktes hindeuten und die aggressive Zollpolitik der US-Regierung erste Auswirkungen zeige. Die Entlassung der Chefin der amerikanischen Statistikbehörde durch Präsident Trump wurde als besorgniserregend wahrgenommen, da sie die Befürchtungen einer Politisierung der Fed und der Statistikbehörden schürt. Zudem kündigte Fed-Gouverneurin Adriana Kugler ihr vorzeitiges Ausscheiden an, was Fragen über den Einfluss des Präsidenten auf die Notenbank aufwirft.

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche zunächst an Wert gewonnen, konnte diese Gewinne jedoch nicht vollständig halten. Am Montag startete die Gemeinschaftswährung schwächer und wurde bei 1,1576 US-Dollar gehandelt, was einen Rückgang im Vergleich zum Freitagabend darstellt. Der Anstieg des Euro am Freitag war auf einen unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht zurückzuführen, der die Spekulation auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) anheizte und den Dollar unter Druck setzte.

Am Mittwoch stieg der Euro über die Marke von 1,16 US-Dollar und erreichte im New Yorker Handel einen Kurs von 1,1664 Dollar. Dies war ein weiteres Zeichen für die Schwäche des Dollars, die durch enttäuschende US-Daten, insbesondere aus dem Dienstleistungssektor, verstärkt wurde. Die Unsicherheit über die bevorstehenden Entscheidungen Trumps zur Neubesetzung im Fed-Direktorium bleibt jedoch bestehen, da er nur Nachfolger ernennen möchte, die sich für niedrige Zinsen aussprechen.

Trotz unerwartet schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland, die einen Rückgang der Auftragseingänge in der Industrie zeigten, blieb der Euro stabil. Analysten wiesen darauf hin, dass die Rückgänge bei Aufträgen aus dem Ausland möglicherweise auf die Auswirkungen der US-Zölle zurückzuführen sind. Die Märkte erwarten, dass die Fed im September die Zinsen senken könnte, was die Argumente für eine Zinssenkung verstärkt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Euro, dass geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten, insbesondere in den USA, einen erheblichen Einfluss auf die Währungsbewegungen haben. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die weitere Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses sein, insbesondere im Hinblick auf die anstehenden wirtschaftlichen Daten und die Entscheidungen der Fed.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 1,167USD auf Forex (07. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.