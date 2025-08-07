Norma Group ernennt Birgit Seeger zur neuen CEO – Aufbruch in neue Zeiten!

Die Ernennung von Seeger erfolgt in einer Zeit, in der die Norma Group mit Herausforderungen konfrontiert ist. Der vorherige CEO, Guido Grandi, hatte im Februar aufgrund strategischer Differenzen zur Unternehmensausrichtung sein Mandat niedergelegt. Seitdem hat Mark Wilhelms, der bisherige Aufsichtsratschef, interimistisch die Geschäfte geleitet. Wilhelms wird jedoch Ende Oktober aus dem Vorstand ausscheiden und in den Aufsichtsrat zurückkehren.

Die Norma Group, ein führender Autozulieferer und Spezialist für Verbindungstechnik, hat eine neue Vorstandsvorsitzende ernannt. Der Aufsichtsrat hat Birgit Seeger, derzeitige Managerin bei Bosch, ab dem 1. November für die Dauer von drei Jahren in diese Position berufen. Seeger bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Industrie und Unternehmensberatung mit, insbesondere aus ihrer aktuellen Rolle, in der sie den Produktbereich Komfortantriebe bei Bosch leitet. In dieser Funktion ist sie für das weltweite Geschäft mit elektrischen Antrieben für Fahrzeugkomponenten wie Sitze, Schiebedächer und Fensterheber verantwortlich.

Die Norma Group hat in das Jahr 2025 mit einem Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis gestartet und verzeichnete einen Nettoverlust. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden Euro, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge wird auf etwa sechs bis acht Prozent geschätzt, nach acht Prozent im Vorjahr.

Das Unternehmen ist vor allem in der Verbindungstechnik tätig und produziert unter anderem Schlauchschellen und Steckverbindungen. Die Kunden stammen sowohl aus der Automobilindustrie als auch aus anderen Industriezweigen. Der Vorstand plant, das Geschäft mit der allgemeinen Industrie auszubauen und gleichzeitig die Kosten zu senken sowie die Kapazitäten anzupassen. Ein weiterer strategischer Schritt ist der bereits 2024 gestartete Verkauf des Geschäfts mit Wassermanagement, das seit 2012 durch Zukäufe etabliert wurde. Kunden in diesem Bereich kommen aus der Landwirtschaft und dem Hochwasserschutz.

Die Aktie der Norma Group reagierte positiv auf die Nachricht von Seegers Ernennung und legte um 0,5 Prozent zu. Aufsichtsratschefin Kerstin Müller-Kirchhofs sieht in Seeger die ideale Besetzung für die Herausforderungen, die das Unternehmen bewältigen muss, und betont ihre hochkarätige Industrieexpertise sowie ihre Erfolge in Transformationsprozessen. Seeger selbst hat erklärt, dass sie die Transformation des Unternehmens gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen vorantreiben möchte.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 15,97EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.