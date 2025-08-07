Elon Musk erhält Milliarden-Aktienpaket: Kontroversen und Herausforderungen!

Ein vorheriges, noch umfangreicheres Vergütungspaket aus dem Jahr 2018 war durch eine Aktionärsklage in Frage gestellt worden. Die Berufung von Tesla gegen diese Entscheidung ist noch anhängig. Sollte das alte Paket, das mehr als 300 Millionen Aktien umfasst, wieder für gültig erklärt werden, könnte die neue Zuteilung hinfällig werden. Musk hatte damals das Recht erhalten, die Aktien schrittweise zu erwerben, wenn das Unternehmen bestimmte ambitionierte Ziele innerhalb von zehn Jahren erreicht. Diese Ziele wurden jedoch deutlich schneller erreicht.

Elon Musk, CEO von Tesla, hat die Aussicht auf ein neues, milliardenschweres Aktienpaket erhalten. Das Unternehmen gewährt ihm 96 Millionen Aktien, die er in zwei Jahren erwerben kann, sofern er weiterhin in der Unternehmensführung bleibt. Zum Schlusskurs von 302,63 Dollar pro Aktie wären diese Anteile rund 29 Milliarden Dollar (etwa 25 Milliarden Euro) wert. Musk kann die Aktien zu einem Preis von 23,34 Dollar pro Stück erwerben, was dem im Jahr 2018 vereinbarten Preis entspricht.

Die Vergütung von Musk steht jedoch unter dem Verdacht mangelnder Transparenz. Ein Aktionär hatte gegen die Vergütungsklausel geklagt, und eine Richterin entschied Anfang 2024, dass die Zuteilung nicht rechtens sei. Sie argumentierte, Musk habe bei den Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat zu viel Einfluss genommen, was den Anteilseignern nicht offengelegt wurde.

Im Juni 2024 stimmten die Tesla-Aktionäre bei einer Hauptversammlung dem alten Vergütungspaket erneut zu, jedoch unter dem Eindruck des laufenden Verfahrens. Trotz dieser Zustimmung blieb die Richterin bei ihrer Ablehnung, und Tesla ging in Berufung. Der Umzug des Unternehmens nach Texas im Sommer 2024 hat keinen Einfluss auf das Verfahren in Delaware. Zudem hat Tesla mittlerweile die Hürden für solche Aktionärsklagen erhöht.

Die Ankündigung des neuen Aktienpakets führte zu einem Anstieg der Tesla-Aktie um mehr als zwei Prozent im frühen US-Handel. Während Musk weiterhin im Fokus der Aufmerksamkeit steht, bleibt die Diskussion über die Transparenz und die Vergütungspakete des Unternehmens ein heißes Thema unter den Aktionären und in der Öffentlichkeit. Tesla sieht sich zudem weiteren rechtlichen Herausforderungen gegenüber, insbesondere im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen und der Transparenz seiner Technologien.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 319,9EUR auf Nasdaq (07. August 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.