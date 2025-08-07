Brockhaus Technologies: Starkes Wachstum trotz Herausforderungen im Markt!

Der Free Cashflow vor Steuern lag mit 43 Millionen Euro nahe dem Rekordniveau des Vorjahres. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 0,88 Euro. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte Brockhaus Technologies ein solides organisches Wachstum und hohe Profitabilität aufrechterhalten. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein weiteres Umsatzwachstum auf 225 bis 235 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 50 bis 55 Millionen Euro prognostiziert.

Die Brockhaus Technologies AG hat am 5. August 2025 ihren Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, der von KPMG uneingeschränkt testiert wurde. Der Geschäftsbericht wird am 6. August 2025 zur Verfügung stehen. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse von 204 Millionen Euro, was einem organischen Wachstum von 9,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg um 4,5 % auf 65 Millionen Euro, was einer EBITDA-Marge von 31,8 % entspricht.

Im Segment Bikeleasing, das Teil der HR Benefit & Mobility Plattform ist, setzte das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort. Die Umsatzerlöse stiegen um 18 % auf 173 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 15,5 % auf 67 Millionen Euro zunahm. Die Anzahl der über die Plattform vermittelten Fahrräder sank jedoch um 8 % auf 139.000 Stück, was auf eine allgemeine Konsumzurückhaltung und eine erhöhte Ablehnungsquote bei Neuverträgen zurückzuführen ist.

Im Gegensatz dazu hatte das Segment Security Technologies (IHSE) mit einem Umsatzrückgang von 21,5 % auf 32 Millionen Euro zu kämpfen. Dies war auf geschäftstypische Schwankungen sowie auf verschobene Auslieferungen zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA fiel um 73,9 % auf 3 Millionen Euro. Aufgrund interner Probleme wurde das Management von IHSE neu ausgerichtet, um die Herausforderungen besser zu bewältigen.

Die Nettoverschuldung des Unternehmens sank von 0,87 auf 0,70 des bereinigten EBITDA, was die finanzielle Stabilität von Brockhaus Technologies unterstreicht. Die Transformation von Bikeleasing zu einer Multi-Benefit-Plattform soll zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Trotz der Herausforderungen im Fahrradmarkt bleibt das Unternehmen optimistisch und plant, seine Marktposition weiter auszubauen. Der Earnings Call zum Geschäftsjahr 2024 findet am 7. August 2025 statt.

Die Brockhaus Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 13,38EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.