CLIQ Digital: Aktionär Dylan Media lehnt Rückkauf ab – Liquiditätskrise droht!

Dylan Media hat in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen die Auffassung vertreten, dass die Sicherstellung der Liquidität in der gegenwärtigen Situation die sinnvollste kurzfristige Strategie darstellt. Daher unterstützt Dylan Media das Teilrückkaufangebot nicht mehr. Infolgedessen hat der Vorstand von CLIQ Digital beschlossen, ein Delisting von der Börse derzeit nicht mehr in Erwägung zu ziehen.

Die CLIQ Digital AG hat am 6. August 2025 bekannt gegeben, dass ihr größter Aktionär, Dylan Media B.V., auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 21. August 2025 gegen einen vorgeschlagenen Aktienrückkauf stimmen wird. Dieser Rückkauf, der ursprünglich von Dylan Media selbst angeregt wurde, umfasst ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien und eine Kapitalherabsetzung durch die Einziehung der zurückgekauften Aktien. Die Entscheidung von Dylan Media folgt auf die Mitteilung von CLIQ Digital, dass die Gesellschaft aufgrund signifikanter Veränderungen im globalen digitalen Zahlungsverkehrsökosystem Schwierigkeiten hat, Zahlungen von bestehenden Kunden abzuwickeln und neue Kunden zu gewinnen. Diese Entwicklungen führten zur Rücknahme der Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Zuvor, am 5. August 2025, hatte CLIQ Digital bereits angekündigt, dass sie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zurückzieht. Die Gesellschaft sieht sich mit erheblichen Hindernissen bei der Abwicklung von Zahlungen und der Akquisition neuer Kunden konfrontiert, die durch neue regulatorische Standards von Kreditkartenunternehmen und Acquiring-Banken verursacht werden. Diese Standards schränken die Fähigkeit von CLIQ Digital ein, Zahlungen von bestehenden Kunden zu verarbeiten, was zu einem signifikanten Rückgang der Umsätze führen könnte. Die finanziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen sind derzeit nicht zuverlässig quantifizierbar, da weitere Informationen von den Zahlungsdienstleistern benötigt werden.

Die CLIQ Digital AG ist sich bewusst, dass diese Änderungen einen wesentlichen negativen Einfluss auf das EBITDA und andere Bilanzpositionen haben werden. Der Vorstand hat daher entschieden, die zuvor kommunizierte Prognose bis auf Weiteres zurückzuziehen, um den Unsicherheiten und den unvorhersehbaren finanziellen Auswirkungen Rechnung zu tragen. Die Gesellschaft arbeitet intensiv daran, die verlorenen Zahlungsprozesse wiederherzustellen und neue Kunden zu gewinnen.

