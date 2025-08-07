Henkel: Profitables Wachstum 2025 im Visier!
Henkel setzt auf profitables Wachstum und steigert seine Effizienz.
- Henkel erwartet für 2025 weiteres profitables Wachstum, mit einem organischen Umsatzwachstum von 1,0 bis 2,0 Prozent.
- Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 10,4 Milliarden Euro, mit einer EBIT-Marge von 15,5 Prozent.
- Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) steigt auf 2,81 Euro, was einem Anstieg von 5,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen entspricht.
- Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies verzeichnet ein organisches Umsatzwachstum von 1,2 Prozent, während Consumer Brands einen Rückgang von 1,6 Prozent aufweist.
- Henkel hat seine strategischen Wachstumsziele weiter vorangetrieben, insbesondere durch Innovationen und einen Fokus auf globale Megatrends.
- Die bereinigte Umsatzrendite wird auf 14,5 bis 15,5 Prozent angehoben, was die positive Entwicklung der Bruttomarge und Effizienzsteigerungen widerspiegelt.
Der Kurs von Henkel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im Plus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 61,75EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
+0,24 %
-1,12 %
-0,16 %
-1,59 %
-11,94 %
-1,59 %
-16,34 %
-34,99 %
+80,60 %
ISIN:DE0006048408WKN:604840
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
