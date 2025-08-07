    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel AktievorwärtsNachrichten zu Henkel
    Henkel: Profitables Wachstum 2025 im Visier!

    Henkel setzt auf profitables Wachstum und steigert seine Effizienz.

    Foto: adobe.stock.com
    • Henkel erwartet für 2025 weiteres profitables Wachstum, mit einem organischen Umsatzwachstum von 1,0 bis 2,0 Prozent.
    • Der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 beträgt 10,4 Milliarden Euro, mit einer EBIT-Marge von 15,5 Prozent.
    • Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS) steigt auf 2,81 Euro, was einem Anstieg von 5,0 Prozent bei konstanten Wechselkursen entspricht.
    • Der Unternehmensbereich Adhesive Technologies verzeichnet ein organisches Umsatzwachstum von 1,2 Prozent, während Consumer Brands einen Rückgang von 1,6 Prozent aufweist.
    • Henkel hat seine strategischen Wachstumsziele weiter vorangetrieben, insbesondere durch Innovationen und einen Fokus auf globale Megatrends.
    • Die bereinigte Umsatzrendite wird auf 14,5 bis 15,5 Prozent angehoben, was die positive Entwicklung der Bruttomarge und Effizienzsteigerungen widerspiegelt.

    Der Kurs von Henkel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,04 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 61,75EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.


    Henkel

    +0,24 %
    -1,12 %
    -0,16 %
    -1,59 %
    -11,94 %
    -1,59 %
    -16,34 %
    -34,99 %
    +80,60 %
    ISIN:DE0006048408WKN:604840





