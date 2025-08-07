SAF-HOLLAND sichert Millionenauftrag: Aktien steigen trotz Umsatzrückgang!

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete SAF-HOLLAND trotz eines Umsatzrückgangs von 11,9 % auf 891,6 Millionen Euro solide Ergebnisse. Der Rückgang ist vor allem auf eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zurückzuführen, während das Ersatzteilgeschäft, das 39,3 % des Umsatzes ausmachte, nur um 5,9 % fiel. Die bereinigte EBIT-Marge betrug 9,3 %, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das Unternehmen sieht sich mit Herausforderungen durch die US-Handelspolitik und Unsicherheiten im Nutzfahrzeugmarkt konfrontiert.

Die SAF-HOLLAND SE, ein führender Zulieferer von Komponenten für Trailer und Lkw, hat kürzlich einen bedeutenden Auftrag von einem US-amerikanischen Hersteller von Spezialtrailern für den Militärtransport erhalten. Dieser Auftrag, der im hohen einstelligen Millionen-US-Dollar-Bereich liegt, umfasst die Lieferung von Pendelachsaggregaten sowie Zubehörteilen. Die erste Lieferung ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Die Nachricht sorgte am Montag für einen Anstieg der Aktienkurse um 2,33 % auf 15,78 Euro, was die Chart-Unterstützung über 15 Euro stabilisierte.

Die Anpassung der Umsatzprognose für 2025 auf etwa 1,8 Milliarden Euro spiegelt die anhaltenden Marktentwicklungen wider. SAF-HOLLAND plant, seine Vertriebsaktivitäten im Militärtransportbereich weiter zu intensivieren, um das Wachstum in diesem Segment zu fördern. CEO Alexander Geis betonte die Bedeutung des neuen Auftrags für die Diversifikation des Kundenportfolios und die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie „drive2030“, die auf profitables Wachstum abzielt.

Die finanziellen Kennzahlen zeigen, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen gut positioniert ist. Der freie operative Cashflow sank auf 9,1 Millionen Euro, was auf einen höheren Zahlungsmittelabfluss aus dem Net Working Capital zurückzuführen ist. Die Dividendenpolitik wird angepasst, um unrealisierten Fremdwährungskursveränderungen Rechnung zu tragen, während die Ausschüttungsquote unverändert bleibt.

Insgesamt zeigt SAF-HOLLAND eine resiliente Geschäftsentwicklung, die durch strategische Initiativen und ein breites Produktportfolio unterstützt wird. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Marktbedingungen zu stabilisieren und das Wachstum in den verschiedenen Segmenten voranzutreiben.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 15,66EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.