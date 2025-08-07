Katjes International: Anleiheaufstockung um 70 Millionen Euro – Investoren begeistert!

Die positive Entwicklung des Unternehmens seit der Emission der Anleihe spiegelt sich im Anleihekurs wider, was auf das Vertrauen des Kapitalmarkts in Katjes International hinweist. Zudem wird ein geplanter Verkauf einer 23-prozentigen Beteiligung an CPK, der einen Liquiditätszufluss von bis zu 80 Millionen Euro im vierten Quartal 2025 generieren soll, als strategischer Schritt zur Stärkung des Kreditprofils und der Liquiditätsposition des Unternehmens hervorgehoben.

Katjes International GmbH & Co. KG hat am 4. August 2025 angekündigt, eine Erhöhung ihrer im September 2023 begebenen Unternehmensanleihe 2023/2028 um 65 Millionen Euro zu prüfen. Diese Maßnahme erfolgt im Rahmen einer bestehenden Erhöhungsoption und soll durch eine Privatplatzierung realisiert werden. Die Erlöse aus der Anleihe sollen hauptsächlich zur Finanzierung des Erwerbs einer 60-prozentigen Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet werden.

Die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025 zeigen, dass Katjes International im Einklang mit der für das Gesamtjahr ausgegebenen Guidance liegt. Sowohl Umsatz als auch EBITDA übertreffen die Vergleichswerte des Vorjahres. Die endgültigen Zahlen werden in der zweiten Augusthälfte veröffentlicht.

Die endgültige Entscheidung über die Anleiheaufstockung wird von der Marktresonanz und den allgemeinen Kapitalmarktbedingungen abhängen. ABG Sundal Collier AS wurde mit der Durchführung der Investorenansprache beauftragt.

Am 5. August 2025 gab Katjes International bekannt, dass die Anleihe erfolgreich um 70 Millionen Euro aufgestockt wurde, was das Gesamtvolumen auf 185 Millionen Euro erhöht. Diese Aufstockung wurde aufgrund einer signifikanten Überzeichnung und einer hohen Nachfrage von nationalen und internationalen Investoren realisiert. Der Emissionspreis lag deutlich über 100 Prozent. Die zusätzlichen Mittel werden ebenfalls zur Finanzierung der Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet.

Die Aufstockungstranche wird vorübergehend unter einer separaten ISIN geführt und soll voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte mit der bestehenden Anleihe zusammengeführt werden. Diese Schritte unterstreichen das Vertrauen der Investoren in die Strategie von Katjes International und deren kontinuierliche Weiterentwicklung.

Katjes International Unternehmensanleihe 6,75 % bis 09/28 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 106,5EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.