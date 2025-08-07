Hugo Boss: Umsatzrückgang, aber positive Analystenstimmen und Aktienboom!

Trotz der Umsatzschwäche verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in den ersten sechs Monaten um zwei Prozent auf 142 Millionen Euro. Der Nettogewinn stieg auf 82 Millionen Euro, im Vergleich zu 75 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen der Analysten, was zu einem Anstieg der Aktienkurse um bis zu 8,5 Prozent führte.

Der Modekonzern Hugo Boss hat im ersten Halbjahr 2023 eine spürbare Kaufzurückhaltung der Kunden erlebt, was zu einem Umsatzrückgang von einem Prozent auf zwei Milliarden Euro führte. Dies wurde vor allem durch die anhaltend schwache Verbraucherstimmung in China verursacht. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen jedoch eine leichte Umsatzsteigerung von einem Prozent verzeichnen, bedingt durch eine höhere Nachfrage in Europa und Amerika.

Analystin Susy Tibaldi von der UBS äußerte sich positiv über die bestätigten Jahresziele von Hugo Boss, trotz der Herausforderungen durch Wechselkurse. Das Einzelhandelsgeschäft habe die Erwartungen erfüllt, was als ermutigend angesehen wird. Das Unternehmen hat die Kosten gut im Griff, was sich positiv auf die Profitabilität auswirkt.

Im zweiten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf eine Milliarde Euro, währungsbereinigt stieg er jedoch um ein Prozent. Die schwache Verbraucherstimmung in China blieb ein belastender Faktor, während die Nachfrage in Europa und Amerika wuchs. In den USA, wo etwa 15 Prozent des Umsatzes erzielt werden, erwartet das Unternehmen, dass die neuen Zölle weniger Einfluss auf die Geschäfte haben werden, da nur ein geringer Teil der Waren aus China stammt.

Hugo Boss hat seine Prognose für das laufende Jahr bekräftigt und erwartet, dass die Erlöse 2025 zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden Euro liegen werden. Das operative Ergebnis soll sich auf 380 bis 440 Millionen Euro verbessern.

Insgesamt zeigt sich Hugo Boss optimistisch, trotz der Herausforderungen im Konsumklima. Konzernchef Daniel Grieder betonte, dass der Fokus auf Kostenkontrolle und gezielte Investitionen in die Markenstärkung gelegt wird. Analysten bewerten die aktuellen Zahlen als solide und erwarten, dass das Unternehmen auch in Zukunft von Effizienzgewinnen profitieren kann.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 41,12EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.