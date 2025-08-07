CENIT AG: Umsatzprognose drastisch gesenkt – Analysten bleiben optimistisch!

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte CENIT einen Umsatz von 103,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 4,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist jedoch hauptsächlich auf die Akquisition der US-amerikanischen Tochtergesellschaft Analysis Prime zurückzuführen, deren Umsatz mit etwa 3,0 Mio. EUR hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Beratungsumsätze wuchsen um 12 %, was jedoch nicht ausreichte, um die Rückgänge in anderen Bereichen auszugleichen. Die Prognosen für Analysis Prime wurden von ursprünglich 28 Mio. USD auf 15 Mio. USD für das Jahr 2025 gesenkt.

Die CENIT AG hat in den letzten Wochen mehrere negative Entwicklungen durchlebt, die sich auf ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen ausgewirkt haben. In einem aktuellen Update von Montega AG wird die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten, jedoch das Kursziel von 15,00 EUR auf 13,00 EUR gesenkt. Die Umsatzprognose wurde drastisch von 229-234 Mio. EUR auf mindestens 205 Mio. EUR reduziert, während ein negatives EBIT von über -1,5 Mio. EUR erwartet wird, im Vergleich zu zuvor positiven Erwartungen.

Die Restrukturierungskosten und ein operativer Verlust von -5,4 Mio. EUR im ersten Quartal belasteten die Halbjahresergebnisse, während im zweiten Quartal ein positives EBIT von 1,8 Mio. EUR erzielt wurde. Die CENIT AG hat zudem ihre Mitarbeiterzahl reduziert, um auf die gesunkenen Umsätze zu reagieren. Der operative Cashflow blieb mit 10,0 Mio. EUR stabil, was auf die erhaltenen Vorauszahlungen zurückzuführen ist.

Parallel dazu hat die GBC AG ebenfalls eine Kaufempfehlung ausgesprochen, jedoch das Kursziel auf 16,00 EUR gesenkt. Trotz eines Umsatzanstiegs von 4,4 % im ersten Halbjahr 2025 auf 103,71 Mio. EUR, blieb dieser hinter den Erwartungen zurück. Die negative EBIT-Entwicklung von -3,69 Mio. EUR ist auf Sonderaufwendungen im Rahmen des Restrukturierungsprogramms zurückzuführen. GBC erwartet für das zweite Halbjahr eine Rückkehr zu positiven EBIT-Zahlen, was durch den Wegfall von Sonderaufwendungen unterstützt wird.

Insgesamt bleibt CENIT durch zyklische Marktentwicklungen und die schwache Performance von Analysis Prime belastet. Die Analysten beider Researchhäuser sehen jedoch Potenzial für zukünftige Einsparungen und eine Stabilisierung der Profitabilität, was die Kaufempfehlungen stützt.

