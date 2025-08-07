Vortex Energy startet geophysikalische Untersuchung für Wasserstoffspeicherung!

Die Sensoren sind darauf ausgelegt, natürliche seismische Schwingungen passiv aufzuzeichnen, was die Erstellung hochauflösender Geschwindigkeitsmodelle des Untergrunds ermöglicht. Diese Modelle sind entscheidend für die Definition der Geometrie der angestrebten Salzkörper. Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, äußerte sich optimistisch über den Fortschritt des Projekts und betonte, dass die Ergebnisse der ANT-Untersuchung direkt in die Bohrplanung einfließen werden.

Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) hat bekannt gegeben, dass Feldteams zum Salzprojekt „Robinsons River“ in Neufundland entsandt wurden, um mit der Installation von Sensoren für die Umgebungsgeräusch-Tomographie (Ambient Noise Tomography, ANT) zu beginnen. Diese Maßnahme stellt den Auftakt zu einer geophysikalischen Untersuchung dar, die darauf abzielt, den unterirdischen Salzstock zu kartieren und dessen Potenzial für die großflächige Wasserstoffspeicherung zu evaluieren. Die Installation der Sensoren erfolgt in Zusammenarbeit mit der University of Alberta, CAUR Technologies und Storm Exploration, und wurde durch das Department of Industry, Energy and Technology der Provinz Neufundland und Labrador genehmigt.

Das Salzprojekt „Robinsons River“ umfasst 942 Claims auf einer Fläche von 23.500 Hektar, etwa 35 km südlich von Stephenville. Es wird erwartet, dass die Salzkavernen sowohl für die Speicherung von Salz als auch von Wasserstoff geeignet sind. Vortex Energy verfolgt zudem die Entwicklung seines Urankonzessionsgebiets „Fire Eye“ im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Wasserstoff wird zunehmend als Schlüsselkomponente der globalen Energiewende angesehen, da er für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse und die langfristige Speicherung erneuerbarer Energien von Bedeutung ist. Vortex Energy positioniert sich als Bindeglied zwischen der bestehenden fossilen Infrastruktur und einer wasserstoffbasierten Zukunft, indem es Partnerschaften mit Energieversorgern und industriellen Abnehmern eingeht.

Die ANT-Untersuchung ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklungsstrategie des Unternehmens und baut auf früheren Forschungsarbeiten auf. Die vorläufigen Daten werden nach Abschluss der Untersuchung ausgewertet, und 3D-Abbildungen sowie Interpretationen werden im Herbst 2025 erwartet. Vortex Energy gilt als vielversprechender Akteur im aufstrebenden Sektor der Wasserstoffspeicherung und könnte sich als bedeutender Treiber der Energiewende etablieren.

Die Vortex Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 0,760EUR auf Tradegate (07. August 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.