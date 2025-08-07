Fresenius: Starkes Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Aktie im Aufwind!

Vorstandschef Michael Sen hat die Jahresprognose für das organische Wachstum auf fünf bis sieben Prozent angehoben, nachdem zuvor vier bis sechs Prozent angestrebt wurden. Diese Anpassung spiegelt die positive Geschäftsentwicklung wider, auch wenn geopolitische Risiken und Zölle in die Prognose einfließen. Sen äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der unklaren Regelungen im neuen Zoll-Deal zwischen den USA und der EU, die sich auf pharmazeutische Produkte auswirken könnten.

Fresenius, der Krankenhausbetreiber und Arzneimittelkonzern mit Sitz in Bad Homburg, hat im zweiten Quartal 2023 eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet, die sich trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds bemerkbar macht. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 5,57 Milliarden Euro, was einem Anstieg von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das organische Umsatzwachstum betrug fünf Prozent, unterstützt durch starke Leistungen in beiden Unternehmensbereichen: der Generika- und Medizintechniktochter Kabi sowie den deutschen Kliniken. Besonders Kabi profitierte von einem florierenden Pharmageschäft, während die Kliniken von einer guten Auslastung und positiven Preiseffekten profitierten.

Trotz des Wegfalls staatlicher Energiehilfen und anderer Belastungen konnte Fresenius das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stabil halten, mit einem leichten Rückgang um ein Prozent auf 654 Millionen Euro. Der operative Gewinn blieb währungsbereinigt nahezu konstant. Das bereinigte Konzernergebnis stieg von 388 auf 412 Millionen Euro, was auf geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen ist.

Die Aktien von Fresenius reagierten positiv auf die Nachrichten und stiegen um über ein Prozent. Die Aktie hat sich seit dem Tiefpunkt im Oktober 2022 mehr als verdoppelt, was auf das erfolgreiche Sparprogramm von Sen zurückzuführen ist. Fresenius hat sich strategisch auf die beiden Hauptsäulen Kabi und das Klinikgeschäft konzentriert und sich von Randgeschäften getrennt.

Insgesamt zeigt Fresenius eine robuste Leistung, die durch Kostensenkungsmaßnahmen und Effizienzsteigerungen unterstützt wird. Das Unternehmen bleibt optimistisch, auch wenn Unsicherheiten im globalen Handelsumfeld bestehen.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 41,80EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.