DBAG: Aktienrückkäufe und angepasste Prognose – So geht's weiter!

Zusätzlich gab die DBAG am 7. August 2025 bekannt, dass die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 durchwachsen war. Das Unternehmen verzeichnete ein Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von 20 Millionen Euro und hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 angepasst. Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie liegt bei 35,21 Euro, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Die DBAG plant, eine Dividende von insgesamt 1,25 Euro auszuschütten und führt ihr Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 20 Millionen Euro fort.

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat am 4. August 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 28. Juli bis 1. August 2025 erwarb die DBAG insgesamt 2.500 Aktien, was die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 3. März 2025 gekauften Aktien auf 250.300 erhöht. Die Käufe wurden über die Börse und durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt. Die durchschnittlichen Kaufpreise lagen zwischen 24,23 und 24,78 Euro pro Aktie.

Die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sieht einen Nettovermögenswert von 625 bis 665 Millionen Euro vor, mit einem NAV pro Aktie zwischen 35 und 38 Euro. Für das Segment Fondsberatung wird ein EBITA zwischen 10 und 15 Millionen Euro erwartet. Die DBAG rechnet mit einem positiven Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von 45 bis 65 Millionen Euro für das Gesamtjahr.

Die DBAG hebt hervor, dass trotz eines herausfordernden Marktumfelds, geprägt von geopolitischen Spannungen und einer schwachen Industriekonjunktur, die Private-Debt-Entwicklung positiv verläuft. Im ersten Halbjahr 2025 wurden drei neue Finanzierungen für den Mittelstand strukturiert. Zudem hat die DBAG eine Minderheitsbeteiligung an der Finanzierungsplattform FinMatch erworben, was die sechste langfristige Beteiligung des Unternehmens darstellt.

Insgesamt zeigt die DBAG eine resiliente Strategie, um in einem unsicheren Marktumfeld Chancen zu nutzen und ihre Position im Private-Equity-Sektor zu stärken. Die Unternehmensführung bleibt optimistisch, dass die Portfoliounternehmen ihre Wertsteigerungsstrategien erfolgreich umsetzen können.

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 24,20EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.