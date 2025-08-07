Continental: Resiliente Abspaltung Aumovio überrascht mit Profitabilität!

Nach einem anfänglichen Rückgang von 2,6 Prozent stieg die Continental-Aktie am Nachmittag um fast ein Prozent, was auf eine positive Branchenstimmung zurückzuführen ist. Analysten äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich der schwächeren Entwicklung im Reifengeschäft, was die Gesamtperformance des Konzerns belastete. Der Konzernumsatz sank um 4,1 Prozent auf 9,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg zwar um 17 Prozent auf 834 Millionen Euro, jedoch war dies vor allem auf die bilanzielle Behandlung der Autozulieferung als nicht fortgeführter Geschäftsteil zurückzuführen, wodurch Abschreibungen nicht mehr berücksichtigt werden mussten.

Continental, der renommierte Reifenhersteller und Autozulieferer, zeigt sich in seiner Autosparte resilient gegenüber den Herausforderungen eines schwachen Branchenumfelds und steigenden Zollkosten. Am 18. September soll die Sparte als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Aumovio an die Börse gehen. In dieser Abspaltung überraschte Continental mit einer unerwartet hohen Profitabilitätssteigerung, während die Ergebnisse im restlichen Konzern enttäuschten. Vorstandschef Nikolai Setzer plant, im zweiten Halbjahr im Reifengeschäft und in der Kunststofftechniksparte Contitech bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die operative Marge fiel ohne diese Sondereffekte um fast einen Prozentpunkt auf 6,2 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Continental machte die US-Zollerhöhungen und Wechselkurseffekte durch den schwachen Dollar für die Herausforderungen im Reifengeschäft verantwortlich. Trotz dieser Schwierigkeiten stieg der Nettogewinn um zwei Drittel auf 506 Millionen Euro, was ebenfalls durch die reduzierte Abschreibung belastet wurde.

Im Hinblick auf die Abspaltung erzielte der abzuspaltende Geschäftsteil der Autozulieferung eine bereinigte operative Marge von 4,0 Prozent, was am oberen Ende der Prognosespanne liegt. Continental plant, über 10.000 Stellen abzubauen, was sich in den Ergebnissen widerspiegelt. Während der Umsatz im zweiten Quartal um 5,0 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro sank, überstieg der Auftragseingang mit 5,7 Milliarden Euro die Erwartungen.

Zusätzlich sieht sich Continental einem Rechtsstreit mit BMW gegenüber, der sich um angeblich fehlerhafte Bremssysteme dreht. Beide Unternehmen haben Klage eingereicht, wobei BMW eine Zahlung fordert und Continental die Ansprüche als unbegründet zurückweist. Trotz der rechtlichen Auseinandersetzung betont Continental die Möglichkeit, die Gespräche mit BMW fortzusetzen.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 72,70EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.