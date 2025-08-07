voestalpine AG: Solides Ergebnis trotz Umsatzrückgang – Ein Blick auf Q1 2025/26

Die voestalpine profitierte von ihrer globalen Aufstellung und der Diversifizierung ihrer Geschäftsbereiche. Insbesondere die Nachfrage im Bereich Railway Systems blieb stark, während die Luftfahrtindustrie ebenfalls positive Entwicklungen verzeichnete. Im Gegensatz dazu stagnierte die Nachfrage in der Konsumgüter- und Maschinenbauindustrie, und der Energiesektor erlebte einen deutlichen Rückgang. Die Produkte der Steel Division für internationale Pipeline-Projekte hingegen fanden eine gute Nachfrage, während die Abrufe der Automobilhersteller verhalten blieben, insbesondere in Europa.

Die voestalpine AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (1. April bis 30. Juni 2025) in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ein solides Ergebnis erzielt. Der Umsatz sank leicht auf 3,9 Milliarden Euro, verglichen mit 4,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Das EBITDA betrug 361 Millionen Euro, was einem Rückgang von 13,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Trotz dieser Rückgänge konnte das Unternehmen einen hohen Free Cashflow von 188 Millionen Euro generieren und die Nettofinanzverschuldung weiter abbauen. Die Gearing Ratio, ein Maß für die Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital, erreichte mit 19,4 % den niedrigsten Stand seit dem Geschäftsjahr 2006/07.

CEO Herbert Eibensteiner betonte die Resilienz des Unternehmens und die Bedeutung eines starken Fokus auf Working Capital-Maßnahmen für die positive Cashflow-Entwicklung. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 444 Millionen Euro. Die Nettofinanzverschuldung sank auf 1,5 Milliarden Euro, was die solide Bilanz des Unternehmens unterstreicht.

Die voestalpine beschäftigt derzeit rund 49.600 Mitarbeiter, was einem Rückgang von 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf den Verkauf des Buderus Edelstahl-Geschäfts und Reorganisationsmaßnahmen im Bereich Automotive Components zurückzuführen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet die voestalpine ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Milliarden Euro. Trotz der Unsicherheiten im globalen Handelsumfeld, die durch Handelsabkommen und regulatorische Entwicklungen in der EU geprägt sind, bleibt die Prognose stabil. Die positive Marktentwicklung in den Bereichen Eisenbahnsysteme, Luftfahrt und Lagertechnik wird voraussichtlich anhalten, während die Automobilindustrie und der Maschinenbau auf niedrigem Niveau stabil bleiben sollten.

Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 24,66EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.