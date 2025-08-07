Daimler Truck: Erfolgreicher Aktienrückkauf und neue Kursprognosen!

Die Einzeltransaktionen während des Rückkaufzeitraums umfassten den Erwerb von 75.000 Aktien am 28. Juli zu einem Durchschnittspreis von 44,03 Euro, gefolgt von 74.887 Aktien am 29. Juli zu 43,57 Euro. Am 30. und 31. Juli wurden jeweils 100.000 Aktien zu Preisen von 43,14 Euro und 43,10 Euro erworben. Am letzten Tag des Rückkaufs, dem 1. August, wurden 57.565 Aktien zu einem Preis von 40,40 Euro gekauft. Insgesamt beläuft sich das Gesamtvolumen der im Rahmen des Rückkaufs seit Beginn aufgekauften Aktien auf 57.351.483 Stück, mit einem Durchschnittspreis von 34,87 Euro und einem Gesamtbetrag von rund 2 Milliarden Euro.

Am 4. August 2025 veröffentlichte die Daimler Truck Holding AG eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung, in der der Abschluss ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 28. Juli bis 1. August 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 407.452 eigene Aktien. Diese Rückkäufe sind Teil eines umfassenden Programms, das am 1. August 2023 gestartet wurde und am 16. September 2024 in die zweite Tranche überging.

Die Rückkäufe wurden ausschließlich über die Börse durchgeführt, und das Unternehmen hat ein beauftragtes Kreditinstitut für die Abwicklung eingesetzt. Detaillierte Informationen zu den Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Parallel zu dieser Mitteilung hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für die Daimler Truck-Aktie von 47 auf 44 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Entscheidung basiert auf den soliden Ergebnissen des Unternehmens im zweiten Quartal, die jedoch durch Kürzungen der Jahresziele im Nordamerika-Geschäft überschattet wurden. RBC reduzierte zudem die Gewinnprognose für 2025 um 7 Prozent, was den Fokus zunehmend auf das Jahr 2026 verlagert.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach der Senkung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro beibehalten. Die Unsicherheit bezüglich des US-Marktes belastet das Unternehmen kurzfristig, jedoch wird erwartet, dass die Kunden in der Region ihre Flotten bald erneuern müssen. Trotz möglicher Rücksetzer aufgrund externer Faktoren wird die Aktie als langfristig gutes Investment mit attraktiven Dividenden betrachtet.

