Schott Pharma senkt Umsatzprognose: Wachstum bleibt hinter Erwartungen zurück!

Im dritten Quartal 2025 konnte Schott Pharma einen Umsatz von 256 Millionen Euro erzielen, was einem Anstieg von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Währungsbereinigt wäre der Umsatz um 3 Prozent gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) wuchs um 11 Prozent auf 83 Millionen Euro, was die EBITDA-Marge auf 32,4 Prozent anhebt. Diese Ergebnisse übertreffen die Markterwartungen im Hinblick auf die Profitabilität, während die Umsatzentwicklung als schwächer eingestuft wird.

Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat seine Prognosen für das Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr angepasst und zeigt sich vorsichtiger hinsichtlich der Marktentwicklung. Nach dem dritten Quartal rechnet das Unternehmen nun mit einem organischen Wachstum von etwa 6,0 Prozent, was am unteren Ende der vorherigen Schätzung von 6 bis 9 Prozent liegt. Diese Anpassung spiegelt die Unsicherheiten im Markt wider, die durch politische Diskussionen und deren Auswirkungen auf die Branche verursacht werden. Trotz der vorsichtigen Umsatzprognose erwartet Schott Pharma eine höhere Profitabilität, mit einer EBITDA-Marge von rund 28 Prozent, was über dem Vorjahresniveau von 26,9 Prozent liegt.

Analysten äußern sich besorgt über die Notwendigkeit, im Schlussquartal ein Umsatzwachstum von 9 Prozent zu erreichen, um die angestrebten Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25 zu realisieren. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres betrug das organische Umsatzwachstum lediglich 5 Prozent. Um die Prognosen zu erfüllen, wird eine signifikante Steigerung im letzten Quartal erforderlich sein.

Schott Pharma ist ein führender Anbieter von pharmazeutischen Verpackungslösungen und beliefert zahlreiche große Pharmaunternehmen. Das Unternehmen hat sich auf hochwertige Lösungen spezialisiert, deren Nachfrage in den letzten Monaten gestiegen ist. Diese Entwicklung hat zu einem positiven Produktmix beigetragen, insbesondere im Bereich der margenstarken High-Value-Lösungen.

Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 werden am 12. August 2025 veröffentlicht. Schott Pharma bleibt optimistisch, dass die laufenden Effizienzsteigerungen und die starke Nachfrage nach seinen Produkten die Profitabilität weiter unterstützen werden.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 23,85EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:51 Uhr) gehandelt.