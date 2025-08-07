RWA erhöht Stimmrechtsanteil an BayWa auf 37,88% – Was bedeutet das?

Die RWA und die Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs AG haben sich im Rahmen einer geplanten Barkapitalerhöhung, die in zwei Tranchen erfolgt, verpflichtet, einen weiteren Emissionserlös von insgesamt 25 Millionen Euro abzusichern. Dies geschieht durch den Erwerb von bis zu 4.085.342 neuen Aktien zu einem festgelegten Bezugspreis von 2,79 Euro pro Aktie, sofern der Emissionserlös nicht durch Zeichnungen von Streubesitzaktionären erzielt wird. Die Stimmrechte aus diesen neuen Aktien werden der RWA zugerechnet.

Am 5. August 2025 veröffentlichte die BayWa AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über eine signifikante Erhöhung des Stimmrechtsanteils der RWA an der BayWa, der am 9. Juli 2025 die Schwelle von 30 % überschritt und nun 37,88 % (30.661.055 Stimmrechte) beträgt. Diese Stimmrechte werden direkt von der Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI), einem Tochterunternehmen der RWA, gehalten.

Zusätzlich hat die RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN, ebenfalls ein bedeutender Anteilseigner, einen Stimmrechtsanteil von 38,52 % (31.178.120 Stimmrechte) an der BayWa, wobei ein Teil dieser Stimmrechte ebenfalls von Tochtergesellschaften gehalten wird. Die R-Holding und die RWA beabsichtigen, weiterhin im Aufsichtsrat der BayWa vertreten zu sein und schlagen vor, zwei unabhängige Vertreter mit Expertise in Restrukturierung zu benennen, um die Sanierung der BayWa zu unterstützen.

Die Mitteilung stellt klar, dass weder die RWA noch die RAI derzeit eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der BayWa anstreben, insbesondere nicht in Bezug auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder die Dividendenpolitik. Die für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel stammen aus Eigenmitteln der RAI.

Insgesamt zeigt die Mitteilung, dass die RWA und ihre Tochtergesellschaften strategische Ziele verfolgen, um ihre Position innerhalb der BayWa zu stärken, ohne jedoch eine aggressive Einflussnahme auf die Unternehmensführung anzustreben. Die RWA und die R-Holding bleiben offen für zukünftige Entwicklungen, haben jedoch keine konkreten Pläne für den Erwerb weiterer Stimmrechte in den nächsten zwölf Monaten.

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,305EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.