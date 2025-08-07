Basler Aktie: Jetzt Aussteigen oder auf weiteres Potenzial setzen?

Die Probleme von Basler begannen mit der Coronapandemie, die zunächst zu einem Umsatzboom führte. Dieser plötzliche Anstieg der Umsätze führte jedoch zu einer Überexpansion in der Organisationsstruktur. Als die Konjunktur schwächer wurde, sanken die Umsätze, was zu Verlusten in den Jahren 2023 und 2024 und einem dramatischen Rückgang des Aktienkurses auf etwa 5 Euro führte. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, implementierte Basler ein Sparprogramm, das den Break-Even-Umsatz auf 180 Millionen Euro senkte. Dies bedeutet, dass jeder zusätzliche Euro Umsatz zu 60 Cent Gewinn für die Investoren führt, was bei einer Erholung der Konjunktur zu erheblichen Gewinnen führen könnte.

Die Aktie des Kameraproduzenten Basler (WKN: 510200) hat sich seit den Tiefstständen im November 2023, als sie bei 5,20 Euro notierte, stark erholt und erreichte Anfang Juli 2024 sogar über 14 Euro. Aktuell liegt der Kurs bei etwa 11,50 Euro, was die Frage aufwirft, ob dies ein geeigneter Zeitpunkt für einen Ausstieg aus der Aktie ist oder ob weiteres Potenzial besteht. Um diese Frage zu klären, trafen sich Analysten mit Hardy Mehl, dem COO und stellvertretenden CEO von Basler.

Im ersten Quartal 2025 zeigte sich bereits eine positive Entwicklung: Der Umsatz stieg um 37 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu einem Gewinn führte. Die jüngsten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 belegen diesen Trend. Basler erzielte einen Umsatz von 111,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Auftragseingang stieg um 22 % auf 113,3 Millionen Euro. Das EBITDA verbesserte sich auf 16,9 Millionen Euro, und das Vorsteuerergebnis betrug 7,9 Millionen Euro, was eine Vorsteuerrendite von 7,0 % darstellt.

Trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt das Marktumfeld herausfordernd. Geopolitische Unsicherheiten und Handelskonflikte belasten das Investitionsklima, und die Abwertung des US-Dollars könnte negative Auswirkungen auf den Umsatz haben. Dennoch hat der Vorstand die Prognose für 2025 angehoben und erwartet nun einen Umsatz zwischen 202 und 215 Millionen Euro.

Insgesamt zeigt die Basler AG eine positive Geschäftsentwicklung, die durch Kostensenkungsmaßnahmen und steigende Umsätze unterstützt wird. Die Analysten sind optimistisch, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von einer möglichen Konjunkturerholung zu profitieren.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 13,36EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.