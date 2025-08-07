Commerzbank 2025: Rekordzahlen und optimistischer Ausblick für Anleger!

Die Commerzbank konnte ihren Zinsüberschuss in der ersten Jahreshälfte mit 4,1 Milliarden Euro nahezu stabil halten, trotz gesunkener Zinssätze. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich um 3 Prozentpunkte auf 56 %, was unter dem Zielwert von 57 % für das Gesamtjahr liegt. Das Risikoergebnis im zweiten Quartal betrug minus 176 Millionen Euro, während die Non-Performing-Exposure-Quote (NPE-Quote) bei 1,1 % blieb. Die Nettoeigenkapitalrendite (Net RoTE) lag in beiden Quartalen bei rund 11 % vor Restrukturierungsaufwendungen.

Die Commerzbank hat im ersten Halbjahr 2025 Rekordzahlen erzielt und ihre Ziele für 2025 angehoben. Das operative Ergebnis stieg um 23 % auf 2,4 Milliarden Euro, während das Nettoergebnis trotz Restrukturierungsaufwendungen von 534 Millionen Euro bei 1,3 Milliarden Euro blieb. Im zweiten Quartal betrug das operative Ergebnis 1,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 34 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Erträge erhöhten sich in der ersten Jahreshälfte um 13 % auf 6,1 Milliarden Euro, wobei der Provisionsüberschuss um 8 % auf 2 Milliarden Euro wuchs.

Die Bank hat einen Antrag für einen Aktienrückkauf von bis zu 1 Milliarde Euro auf Basis des Halbjahresergebnisses gestellt und eine solide CET-1-Quote von 14,6 % ausgewiesen. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde verbessert, mit einer Erhöhung der Ziele für Zinsüberschuss und Nettoergebnis. Die Commerzbank erwartet nun ein Nettoergebnis von rund 2,9 Milliarden Euro vor Restrukturierungsaufwendungen.

Im Rahmen ihrer Strategie „Momentum“ hat die Commerzbank Fortschritte beim Stellenabbau und der Umsetzung eines Mitarbeiteraktienprogramms gemacht. Zudem wird die Zwei-Marken-Strategie im Privat- und Unternehmerkundensegment weiter vorangetrieben, was zu einem erfolgreichen neuen Preismodell für Girokonten geführt hat. Die digitale Plattform für Firmenkunden zeigt ebenfalls positive Entwicklungen.

Die Commerzbank wurde im „FINANCE Banken-Survey“ 2025 zur besten Firmenkundenbank und besten Mittelstandsbank gekürt. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in der Anerkennung durch Kunden wider, was die Bank in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld stärkt. Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp betonte, dass die Transformation der Bank schnell voranschreitet und mehr Wert für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende schafft.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.