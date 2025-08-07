Henkel senkt Umsatzprognose - Sparprogramm stützt Ergebnis

Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.

Und nun US Ware, keine CO2 Abgabe, Energie preiswert, keine Zölle in die EU. Finde den Fehler.

Will Henkel seinen Umsatz steigern, muss es massiv handeln. Die ganze Chemiebranche in Deutschland. Mit still ist da nichts mehr gewinnen. Entweder abwandern, wie es BASF tat oder man drängt hier auf Änderungen. Und es war ja pure Lüge. CO2 ist für jede Pflanze notwendig, es ist kein Schadstoff, wie es teils schon in deutschen Schulbüchern steht.

Wir ändern mit unserem BIP in Deutschland auch nicht das Weltklima, während die USA, China, Indien Kohlekraftwerke,.. massiv ausweiten. Selbst wenn man diesen Klimawahnsinn glaubt.

Und Henkel muss seinen Umsatz erhöhen, wieder auf sichtbaren Wachstum bringen, sonst kommt die Aktie nicht aus dem Tief. Auch wird weiter stagnierender Umsatz irgendwann zu Gewinnwarnungen führen. Noch geht es Henkel ja gut. Aber wenn es den fatalen Weg des grünen Klimawahnsinns fortsetzt, kann sich dies auch schnell bemerkbar machen.