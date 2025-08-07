Aurubis senkt Gewinnprognose: Was bedeutet das für Anleger?

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erzielte Aurubis einen operativen Vorsteuergewinn von 286 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14 Prozent im Vergleich zu 333 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn fiel in diesem Zeitraum um etwa 20 Prozent auf 215 Millionen Euro. Hauptursachen für den Gewinnrückgang sind niedrigere Schmelzgebühren für Kupferkonzentrat und Anlaufkosten für den neuen Standort in Richmond, USA. Positive Effekte durch höhere Metallpreise und gute Geschäfte mit Schwefelsäure konnten die negativen Einflüsse nicht vollständig ausgleichen.

Der Kupferkonzern Aurubis hat nach dem dritten Geschäftsquartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angepasst. Unternehmenschef Toralf Haag gab bekannt, dass der operative Vorsteuergewinn (EBT) nun zwischen 330 und 370 Millionen Euro erwartet wird, nachdem zuvor eine Spanne von 300 bis 400 Millionen Euro angestrebt wurde. Diese Anpassung erfolgt, nachdem der operative Vorsteuergewinn im dritten Quartal bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Drittel auf 57 Millionen Euro gesunken ist. Die Rückgänge sind unter anderem auf geplante Wartungsstillstände in Bulgarien und im Werk in Lünen zurückzuführen.

Aurubis investiert stark in den neuen Standort in Richmond, Georgia, um von der wachsenden Recyclingindustrie in den USA zu profitieren. Insgesamt werden rund 740 Millionen Euro in diesen Standort investiert, wobei die erste Phase bereits im September 2025 in Betrieb genommen werden soll. Die Modernisierung des bulgarischen Werks, die größte in 30 Jahren, soll ebenfalls die Effizienz steigern und die Wartungsintervalle verlängern.

An der Börse wurden die Ergebnisse positiv aufgenommen, und die Aurubis-Aktie stieg um über drei Prozent. Der Kursgewinn summiert sich in diesem Jahr auf etwa 17 Prozent. Aurubis bleibt optimistisch und sieht sich gut aufgestellt, um die Herausforderungen des Marktes zu meistern. Die Unternehmensführung plant, die Strategie weiter zu schärfen und wird die Ergebnisse eines entsprechenden Strategieprozesses im Oktober 2025 vorstellen.

Insgesamt zeigt Aurubis eine robuste Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld und verfolgt weiterhin eine Wachstumsstrategie, die auch nachhaltige Praktiken in den Mittelpunkt stellt.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 92,25EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.