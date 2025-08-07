Onco-Innovations und Avance: Revolutionäre Partnerschaft für Krebsforschung!

Onco-Innovations Ltd. hat eine bedeutende Start-Up-Vereinbarung mit der Auftragsforschungsorganisation Avance Clinical Pty Ltd. unterzeichnet, um wichtige regulatorische und klinische Unterlagen für den klinischen Bereich zu erstellen. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, die Einreichung von Zulassungsanträgen für Humanstudien zu unterstützen, insbesondere für den Leitkandidaten des Unternehmens, den Polynukleotid-Kinase-Phosphatase-Inhibitor (PNKP). Dieses First-in-Class-Therapeutikum ist als polymerverkapseltes Medikament konzipiert und soll die Grundlage für die behördliche Genehmigung und den Start klinischer Studien bilden.

Avance wird Onco-Innovations mit klinischer und regulatorischer Expertise unterstützen, insbesondere bei Studien zu fortgeschrittenen Krebserkrankungen, die mit dem Tumorsuppressor-Gen PTEN in Verbindung stehen. PTEN spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Zellwachstums, und Mutationen in diesem Gen können zur Tumorbildung führen. Darüber hinaus wird Avance eine nicht-klinische Lückenanalyse durchführen, um alle erforderlichen präklinischen Arbeiten für zukünftige Zulassungsanträge zu identifizieren. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Vereinbarung ist die Planung eines Pre-IND-Meetings mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), um das Studiendesign mit den regulatorischen Anforderungen in Einklang zu bringen.