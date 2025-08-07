Onco-Innovations und Avance: Revolutionäre Partnerschaft für Krebsforschung!
Onco-Innovations Ltd. hat eine bedeutende Start-Up-Vereinbarung mit der Auftragsforschungsorganisation Avance Clinical Pty Ltd. unterzeichnet, um wichtige regulatorische und klinische Unterlagen für den klinischen Bereich zu erstellen. Diese Vereinbarung zielt darauf ab, die Einreichung von Zulassungsanträgen für Humanstudien zu unterstützen, insbesondere für den Leitkandidaten des Unternehmens, den Polynukleotid-Kinase-Phosphatase-Inhibitor (PNKP). Dieses First-in-Class-Therapeutikum ist als polymerverkapseltes Medikament konzipiert und soll die Grundlage für die behördliche Genehmigung und den Start klinischer Studien bilden.
Avance wird Onco-Innovations mit klinischer und regulatorischer Expertise unterstützen, insbesondere bei Studien zu fortgeschrittenen Krebserkrankungen, die mit dem Tumorsuppressor-Gen PTEN in Verbindung stehen. PTEN spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Zellwachstums, und Mutationen in diesem Gen können zur Tumorbildung führen. Darüber hinaus wird Avance eine nicht-klinische Lückenanalyse durchführen, um alle erforderlichen präklinischen Arbeiten für zukünftige Zulassungsanträge zu identifizieren. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Vereinbarung ist die Planung eines Pre-IND-Meetings mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), um das Studiendesign mit den regulatorischen Anforderungen in Einklang zu bringen.
Thomas O’Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, betont die Bedeutung dieser Zusammenarbeit, um vielversprechende wissenschaftliche Erkenntnisse in klinische Chancen für Patienten umzuwandeln. Avance Clinical hat sich als Full-Service-CRO etabliert und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Durchführung klinischer Studien, insbesondere in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen zahlreiche Studien erfolgreich abgeschlossen, was seine Expertise in diesem Bereich unterstreicht.
Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung spezialisiert hat und eine exklusive Lizenz für eine patentierte Technologie besitzt, die gezielt auf solide Tumore abzielt. Die aktuelle Partnerschaft mit Avance könnte einen entscheidenden Schritt in der klinischen Entwicklung der innovativen Therapien des Unternehmens darstellen und ist Teil eines größeren Trends in der Biowissenschaftsbranche, die durch eine Welle von Innovationen und Investitionen geprägt ist.
Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,230EUR auf Tradegate (07. August 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.