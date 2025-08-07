Qiagen hebt Prognose nach starkem Quartal: Umsatzwachstum und Optimismus!

Für das Jahr 2025 erwartet Qiagen nun ein Umsatzwachstum von vier bis fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ohne Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von vier Prozent prognostiziert. Der Kernumsatz soll bei konstanten Wechselkursen um fünf bis sechs Prozent steigen, was eine Anpassung gegenüber der vorherigen Schätzung von fünf Prozent darstellt. Die bereits im Frühjahr angehobene Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 2,35 US-Dollar bleibt unverändert.

Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen hat nach einem unerwartet starken zweiten Quartal seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen, das sich auf Diagnostiklösungen spezialisiert hat, meldete einen Umsatz von 534 Millionen Dollar, was einem Anstieg von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Währungsbereinigt betrug das Umsatzwachstum sechs Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Diagnostikgeschäft, insbesondere durch Produkte wie das System Qiastat-Dx und den Tuberkulosetest Quantiferon, die als wesentliche Wachstumstreiber gelten.

Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal auch das bereinigte operative Ergebnis um 13 Prozent auf 160 Millionen Dollar steigern, was auf Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Die operative Marge verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 29,9 Prozent. Finanzvorstand Roland Sackers äußerte sich optimistisch und sieht Qiagen auf einem guten Weg, das Margenziel von etwa 30 Prozent für das Jahr zu erreichen.

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung reagierte die Börse verhalten auf die Nachrichten. Die Qiagen-Aktie fiel im Vormittagshandel um bis zu 1,6 Prozent, nachdem sie Ende Juli mit 44,56 Euro den höchsten Stand seit Jahresbeginn erreicht hatte. Insgesamt hat die Aktie seit Jahresbeginn einen Rückgang von knapp vier Prozent verzeichnet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Qiagen nach einem starken Quartal optimistisch in die Zukunft blickt und seine Umsatzprognosen angehoben hat. Das Unternehmen profitiert von einem florierenden Diagnostikgeschäft und hat erfolgreich auf die Herausforderungen durch neue US-Zölle reagiert. Die Marktreaktion zeigt jedoch, dass Anleger vorsichtig bleiben, trotz der positiven Geschäftszahlen.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 40,72EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.