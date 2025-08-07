Strategische Partnerschaft: H2APEX und CIP starten Wasserstoffprojekt in Lubmin

Das geplante Projekt sieht vor, in der ersten Ausbaustufe jährlich bis zu 10.000 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren, was einer Produktionskapazität von 100 MW entspricht. Der Standort Lubmin gilt aufgrund seiner Nähe zur Ostsee als einer der vielversprechendsten Orte für die Wasserstoffproduktion in der EU. H2APEX hat bereits wichtige Assets gesichert, darunter den Zugang zu Offshore-Windparks, die eine nachhaltige Energiequelle darstellen, sowie die Möglichkeit, den produzierten Wasserstoff in ein geplantes Fernleitungsnetz einzuspeisen.

Die H2APEX Group SCA hat eine strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) für ein bedeutendes Wasserstoffprojekt in Lubmin geschlossen. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Wasserstoffproduktionskapazitäten in der Region auszubauen und die Vorfinanzierung einer EU-geförderten Initiative (IPCEI) in Höhe von 167 Millionen Euro zu sichern. CIP wird sich mit 70% an der ersten Ausbaustufe des Projekts beteiligen und investiert zunächst 15 Millionen Euro in die Projektphase bis zur endgültigen Investitionsentscheidung.

Die strategische Partnerschaft wird als Meilenstein für H2APEX und die gesamte Wasserstoffwirtschaft in Deutschland betrachtet. Peter Rößner, CEO von H2APEX, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit CIP, einem der weltweit führenden Infrastrukturfonds, und sieht großes Potenzial in der Entwicklung der Wasserstoffproduktionskapazitäten. Felix Pahl, Partner bei CIP, hebt hervor, dass das Projekt einen wichtigen Beitrag zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland leisten wird.

Bis zu den nächsten Baumaßnahmen, die für 2026 geplant sind, liegt der Fokus auf der Reservierung von Komponenten und der Fortführung des Genehmigungsverfahrens. Langfristig plant H2APEX, die Gesamtkapazität in Lubmin auf über 1.000 MW zu erhöhen. Diese Entwicklung wird nicht nur die lokale Wirtschaft stärken, sondern auch zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten beitragen, insbesondere in energieintensiven Branchen wie der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie.

Insgesamt stellt die Partnerschaft zwischen H2APEX und CIP einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft dar und zeigt das Engagement beider Unternehmen für die Förderung erneuerbarer Energien und Infrastrukturprojekte.

Die H2APEX Group SCA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,945EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.