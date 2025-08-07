Rückgang der Staatsanleihen: Positive Konjunkturdaten beflügeln Aktienmärkte!
Am Dienstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Rückgang, was auf die positive Stimmung an den Aktienmärkten sowie auf erfreuliche Konjunkturdaten aus der Eurozone zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 130,26 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,63 Prozent lag. Händler führten den Rückgang unter anderem auf die unerwartet starken Industriedaten aus Frankreich zurück, wo die Industrieproduktion im Juni um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen war, während Volkswirte lediglich mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gerechnet hatten. Auch in Spanien zeigte die Industrieproduktion im Juni eine unerwartete Steigerung.
Am Nachmittag könnten die in den USA veröffentlichten Daten zum Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor die Märkte beeinflussen. Commerzbank-Experte Hauke Simsen merkte an, dass ein positiver ISM-Dienstleistungsindex die Erwartungen an ein langsameres US-Wachstum infrage stellen könnte. Allerdings habe der Index in den letzten Jahren das US-Wachstum nicht zuverlässig abgebildet. Trotz der Aussicht auf einen Anstieg des ISM-Dienstleistungsindex wird erwartet, dass der Markt nicht übermäßig reagiert, da ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht zuletzt Spekulationen über baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed genährt hatte.
In den Tagen zuvor waren die Kurse deutscher Staatsanleihen ebenfalls gefallen. Am Montag stieg der Euro-Bund-Future um 0,33 Prozent auf 130,22 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,63 Prozent fiel. Diese Entwicklung wurde durch wachsende Spekulationen auf Leitzinssenkungen in den USA begünstigt, nachdem ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht die Erwartungen dämpfte. Die Revision des Stellenaufbaus in den Vormonaten verstärkte die Aussicht auf eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed.
Zusätzlich belasteten schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone die Anleihenmärkte. Der Konjunkturindikator des Analyseinstituts Sentix fiel im August unerwartet, was die Marktteilnehmer überraschte. Experten wiesen darauf hin, dass die jüngsten Entwicklungen, einschließlich eines Zoll-Deals zwischen der EU und den USA, von den Anlegern nicht positiv aufgenommen wurden. Die Unsicherheiten in Bezug auf die US-Wirtschaft und die geldpolitischen Entscheidungen der Fed bleiben somit zentrale Themen für die Märkte.
BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 130,0EUR auf Eurex (07. August 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.