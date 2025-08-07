Rückgang der Staatsanleihen: Positive Konjunkturdaten beflügeln Aktienmärkte!

Am Dienstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen leichten Rückgang, was auf die positive Stimmung an den Aktienmärkten sowie auf erfreuliche Konjunkturdaten aus der Eurozone zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 130,26 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,63 Prozent lag. Händler führten den Rückgang unter anderem auf die unerwartet starken Industriedaten aus Frankreich zurück, wo die Industrieproduktion im Juni um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen war, während Volkswirte lediglich mit einem Anstieg von 0,6 Prozent gerechnet hatten. Auch in Spanien zeigte die Industrieproduktion im Juni eine unerwartete Steigerung.

Am Nachmittag könnten die in den USA veröffentlichten Daten zum Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor die Märkte beeinflussen. Commerzbank-Experte Hauke Simsen merkte an, dass ein positiver ISM-Dienstleistungsindex die Erwartungen an ein langsameres US-Wachstum infrage stellen könnte. Allerdings habe der Index in den letzten Jahren das US-Wachstum nicht zuverlässig abgebildet. Trotz der Aussicht auf einen Anstieg des ISM-Dienstleistungsindex wird erwartet, dass der Markt nicht übermäßig reagiert, da ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht zuletzt Spekulationen über baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed genährt hatte.