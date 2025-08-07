    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Caterpillar: Umsatzrückgang und Gewinnschwund – Was bedeutet das für die Zukunft?

    Caterpillar: Umsatzrückgang und Gewinnschwund – Was bedeutet das für die Zukunft?
    Foto: Caterpillar Inc

    Caterpillar, der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen und Nutzfahrzeugen, hat im zweiten Quartal 2023 eine schwächere Nachfrage verzeichnet, die sich negativ auf die Geschäftszahlen ausgewirkt hat. Das Unternehmen mit Sitz in Irving, Texas, meldete einen Umsatzrückgang von einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der auf 16,6 Milliarden US-Dollar fiel. Diese Entwicklung wurde zusätzlich durch die Auswirkungen von US-Zöllen belastet, die im laufenden Jahr voraussichtlich Kosten zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden US-Dollar verursachen werden.

    Der Gewinn des Unternehmens sank im gleichen Zeitraum um fast 19 Prozent auf rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig war der Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie (EPS), das von 5,99 auf 4,72 US-Dollar fiel. Analysten hatten im Vorfeld mit einem höheren Gewinn gerechnet, was zu einem Rückgang der Caterpillar-Aktie um etwa drei Prozent im vorbörslichen Handel führte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Caterpillar Inc!
    Long
    399,34€
    Basispreis
    2,61
    Ask
    × 14,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    457,11€
    Basispreis
    3,08
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Caterpillar ist bekannt für seine gelben Bagger und Planierraupen und gilt als wichtiger Indikator für die weltwirtschaftliche Entwicklung. Die Maschinen des Unternehmens finden in verschiedenen Sektoren wie Bau, Bergbau, Energie und Transport Anwendung und sind auf allen Kontinenten im Einsatz. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zollpolitik der US-Regierung, insbesondere unter Präsident Donald Trump, wird die Performance von Caterpillar besonders genau beobachtet.

    Die schwächere Nachfrage nach Baumaschinen und Nutzfahrzeugen könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter eine allgemeine Abkühlung der Bauaktivitäten und Unsicherheiten in der globalen Wirtschaft. Analysten und Investoren sind besorgt über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, insbesondere in Anbetracht der anhaltenden Handelskonflikte und der damit verbundenen wirtschaftlichen Herausforderungen.

    Insgesamt steht Caterpillar vor der Herausforderung, sich in einem schwierigen Marktumfeld zu behaupten. Die Prognosen für das Gesamtjahr deuten auf anhaltende Schwierigkeiten hin, und das Unternehmen wird voraussichtlich weiterhin unter den Auswirkungen der Zölle und der schwächeren Nachfrage leiden. Die kommenden Quartale werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Caterpillar in der Lage ist, sich zu erholen und die Erwartungen der Analysten zu erfüllen.



    Caterpillar

    -0,95 %
    -4,23 %
    +6,78 %
    +27,02 %
    +19,67 %
    +97,81 %
    +219,68 %
    +409,72 %
    +1.116,13 %
    ISIN:US1491231015WKN:850598

    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 427,7EUR auf NYSE (07. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Caterpillar: Umsatzrückgang und Gewinnschwund – Was bedeutet das für die Zukunft? Caterpillar, der weltweit führende Hersteller von Baumaschinen und Nutzfahrzeugen, hat im zweiten Quartal 2023 eine schwächere Nachfrage verzeichnet, die sich negativ auf die Geschäftszahlen ausgewirkt hat. Das Unternehmen mit Sitz in Irving, Texas, …