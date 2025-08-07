Scout24 hebt Umsatzprognose 2025: Starkes Wachstum und positive Signale!

Die Anhebung der Umsatzprognose ist das Ergebnis einer starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025, in dem Scout24 einen Umsatz von 318,2 Millionen Euro erzielte, was einem Anstieg von 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das organische Wachstum betrug 11,6 Prozent, während das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 195,4 Millionen Euro anstieg, was einem Zuwachs von 17,3 Prozent entspricht. Die EBITDA-Marge erhöhte sich um 100 Basispunkte auf 61,4 Prozent.

Scout24 SE hat am 5. August 2025 eine positive Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Der Vorstand erwartet nun ein Umsatzwachstum von 14 bis 15 Prozent, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Schätzung von 12 bis 14 Prozent darstellt. Diese Anpassung beinhaltet einen anorganischen Beitrag von etwa 3 Prozentpunkten, während zuvor mit rund 2 Prozentpunkten gerechnet wurde. Zudem wird eine Steigerung der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit um bis zu 70 Basispunkte prognostiziert, was ebenfalls eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Schätzung von bis zu 50 Basispunkten darstellt.

Die positive Entwicklung wird durch die anhaltend starke Nachfrage im Abonnementgeschäft sowie durch die Integration und den Erfolg jüngster Akquisitionen unterstützt. Der Vorstand hebt hervor, dass die Effizienzsteigerungen innerhalb der Gruppe ebenfalls zur Verbesserung der EBITDA-Marge beitragen.

Zusätzlich zu den positiven Geschäftszahlen hat die US-Bank JPMorgan die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 140 Euro festgelegt. Analyst Marcus Diebel bezeichnete die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr als solide und äußerte, dass die Anhebung der Prognose für Umsatz und operatives Ergebnis beruhigend sei, obwohl die Marktschätzungen bereits in diesem Bereich lägen.

Scout24 plant, den Finanzbericht für das zweite Quartal und die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 am 7. August 2025 zu veröffentlichen. Die Anpassung der Prognose und die positiven Geschäftszahlen könnten das Vertrauen der Investoren stärken und das Interesse an den Aktien des Unternehmens erhöhen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 120EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.