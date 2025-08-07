Diageo verschärft Kostensenkungen: 625 Millionen Dollar Einsparungen geplant!

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende Juni 2023 verzeichnete Diageo einen dramatischen Gewinneinbruch von 40 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar, bedingt durch Sonderbelastungen. Dennoch konnte das Unternehmen den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 1,7 Prozent auf 20,2 Milliarden Dollar steigern, wenn man Währungskurseffekte berücksichtigt. Der operative Gewinn ohne Sondereffekte fiel um knapp ein Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar.

Der britische Spirituosenhersteller Diageo, bekannt für Marken wie Guinness, Johnnie Walker und Smirnoff, hat nach einem herausfordernden Geschäftsjahr und dem Abgang seiner CEO Debra Crew seine Kostensenkungsmaßnahmen verschärft. Das Unternehmen plant, die Einsparungen aus seinem laufenden Programm von ursprünglich 500 Millionen auf 625 Millionen US-Dollar (rund 540 Millionen Euro) zu erhöhen. Diese Entscheidung wurde im Rahmen der Veröffentlichung der Jahreszahlen in London bekannt gegeben. Gleichzeitig wird erwartet, dass neue US-Zölle Diageos Gewinn mit zusätzlichen 200 Millionen Dollar pro Jahr belasten, was 50 Millionen mehr ist als zuvor prognostiziert.

Für das kommende Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 strebt der interimistische CEO Nik Jhangiani ein organisches Umsatzwachstum in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr an. Jhangiani hatte erst kürzlich die Führung von Debra Crew übernommen. Das Management betont, dass der Markt weiterhin herausfordernd bleibt, plant jedoch, den operativen Gewinn organisch um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zu steigern, insbesondere in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres. Die neuen Zölle sind bereits in dieser Prognose berücksichtigt.

Die Reaktion der Börse auf die Kostensenkungspläne war positiv, und die Aktien von Diageo stiegen um etwa sechs Prozent. Trotz dieser kurzfristigen Erholung bleibt der langfristige Trend besorgniserregend, da der Aktienwert seit Ende 2021 mehr als halbiert wurde. Analysten von Bernstein Research bewerten die aktuellen Zahlen als im Rahmen der Erwartungen, während JPMorgan die Kostensenkungen als potenziellen Gewinnmotor für das kommende Jahr sieht. Diageo konzentriert sich darauf, seine Strategie zu straffen und Einsparungen zu realisieren, um die Gewinne in einem unsicheren Marktumfeld zu stützen.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 22,85EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.