Bundesregierung entlastet Gaskunden: 3,4 Milliarden Euro Einsparungen!

Die Gasspeicherumlage, die für Haushaltskunden etwa 2,4 Prozent und für Großkunden rund 5 Prozent des Gaspreises ausmacht, soll bis Ende 2025 über ein Umlagenkonto aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) ausgeglichen werden. Ministerin Reiche betonte, dass der Wegfall der Umlage auch positive Auswirkungen auf die Strompreise haben könnte. Allerdings gibt es Kritik an der Finanzierung aus dem KTF, insbesondere von den Grünen, die befürchten, dass fossile Energien weiterhin subventioniert werden.

Die Bundesregierung Deutschlands hat Pläne zur Entlastung von Gaskunden vorgestellt, um Unternehmen und Verbraucher von der Gasspeicherumlage zu befreien. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kündigte an, dass die Entlastung insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro betragen soll. Dies entspricht einer Reduzierung der Umlage von 0,289 Cent pro Kilowattstunde, was für einen Vierpersonenhaushalt jährliche Einsparungen von etwa 30 bis 60 Euro bedeutet. Um dies zu ermöglichen, wird die Gasspeicherumlage künftig vom Bund finanziert, was durch eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes umgesetzt wird.

Die Abschaffung der Gasspeicherumlage ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets zur Senkung der Energiepreise, das auch eine Reduzierung der Netzentgelte umfasst. Während die Bundesregierung die Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe ab 2026 fortsetzen will, wurde eine allgemeine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher vorerst ausgeschlossen. Diese Entscheidung wurde mit Haushaltszwängen und der Priorität für die Entlastung der Industrie begründet, um Arbeitsplätze zu sichern.

Innerhalb der Koalition gibt es jedoch Bestrebungen, eine breitere Senkung der Stromsteuer zu ermöglichen. Vertreter der Regierungsfraktionen argumentieren, dass im Bundeshaushalt von 500 Milliarden Euro Einsparpotenziale bestehen, die eine solche Maßnahme rechtfertigen könnten. Der Stadtwerkeverband VKU kritisierte, dass nur Gaskunden von der Abschaffung der Umlage profitieren, während andere Stromkunden leer ausgehen.

Zusätzlich zu den Energiepreisanpassungen plant die Bundesregierung auch Reformen im Rentensystem, um ein stabiles Rentenniveau zu gewährleisten und die Mütterrenten zu verbessern. Ein neues Tariftreuegesetz soll die Einhaltung von Tarifbedingungen bei öffentlichen Aufträgen sicherstellen, was jedoch auf Widerstand aus der Wirtschaft stößt.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 70,70EUR auf Ariva Indikation (06. August 2025, 21:59 Uhr) gehandelt.