All for One Group: Aktienrückkäufe und solide Wachstumsstrategie trotz Herausforderungen

Am 7. August 2025 veröffentlichte das Unternehmen zudem seine ungeprüften Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024/25. Trotz eines leichten Umsatzanstiegs von 378,8 Mio. EUR auf 380,4 Mio. EUR zeigt sich das Unternehmen von den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen betroffen. Insbesondere die geopolitischen Unsicherheiten und eine schwache Konjunktur haben zu Verzögerungen bei Projektstarts und einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft bei den Kunden geführt. Das EBIT vor M&A-Effekten sank um 15 % auf 17,5 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 4,6 % entspricht.

Die All for One Group SE hat am 4. August 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, die Informationen über ihr laufendes Aktienrückkaufprogramm enthält. Im Zeitraum vom 28. Juli bis 1. August 2025 wurden insgesamt 1.194 Aktien zurückgekauft, was das Gesamtvolumen seit Beginn des Programms am 7. Juli 2025 auf 10.477 Aktien erhöht. Die Rückkäufe erfolgen über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) und werden von einem beauftragten Kreditinstitut durchgeführt.

Im dritten Quartal 2024/25 stieg der Umsatz leicht auf 122,8 Mio. EUR, während das EBIT vor M&A-Effekten um 19 % auf 3,5 Mio. EUR anstieg. Die wiederkehrenden Erlöse blieben stabil bei 52 % des Gesamtumsatzes. Das Unternehmen verzeichnete ein robustes Wachstum im Bereich Cloud Services, der um 5 % auf 110,7 Mio. EUR zulegte. Dennoch gab es Rückgänge im Segment LOB, wo Kunden Investitionen in spezifische Fachbereichslösungen aufschoben.

Die All for One Group SE verfolgt eine klare Wachstumsstrategie, die auf der Internationalisierung und der Entwicklung eines neuen Operating Models basiert. Das Unternehmen plant, seine Position als globaler Partner für SAP-nahe Dienstleistungen zu stärken und durch gezielte Akquisitionen neue Märkte zu erschließen. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt der Vorstand optimistisch und bestätigt die angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem erwarteten Umsatz zwischen 505 und 520 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 5 % bis 6 %.

Insgesamt zeigt die All for One Group SE eine solide Marktposition, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit herausfordernd sind. Die umfassende Pipeline und die strategische Ausrichtung auf cloudbasierte Lösungen positionieren das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum.

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 49,05EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2025, 07:56 Uhr) gehandelt.