Stimmrechtsänderungen bei Your Family Entertainment: Wer sind die neuen Akteure?

Die Mitteilung bezieht sich auf zwei Hauptakteure: Kartoon Studios Inc. und Christoph Kahl. Kartoon Studios Inc., mit Sitz in Carson City, USA, hat am 28. Juli 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Kartoon Studios beträgt nun 32,71 %, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 44,78 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Your Family Entertainment AG beläuft sich auf 15.313.196.

Am 5. August 2025 veröffentlichte die Your Family Entertainment AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in München hat.

Christoph Kahl, eine natürliche Person, hat ebenfalls am 28. Juli 2025 die Schwelle von 3 % überschritten. Sein aktueller Stimmrechtsanteil beträgt 27,04 %, was ebenfalls einen Anstieg im Vergleich zu seinem vorherigen Anteil von 17,25 % darstellt. Auch hier ist die Gesamtzahl der Stimmrechte unverändert bei 15.313.196.

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen, die auf die ISIN DE000A16N14 verweisen. Für Kartoon Studios Inc. sind 5.009.005 Stimmrechte direkt zugeordnet, was 32,71 % entspricht. Christoph Kahl hält 4.141.159 Stimmrechte, was 27,04 % ausmacht. Beide Mitteilungspflichtigen haben keine weiteren Instrumente, die Stimmrechte beinhalten.

Zusätzlich wird in der Mitteilung darauf hingewiesen, dass weder Kartoon Studios Inc. noch Christoph Kahl andere Unternehmen beherrschen oder von anderen Unternehmen beherrscht werden, die Stimmrechte an der Your Family Entertainment AG halten. Dies könnte auf eine klare Trennung der Unternehmensstrukturen hinweisen, was für Investoren von Interesse sein könnte.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dient der Transparenz im Aktienhandel. Die Your Family Entertainment AG, die sich auf die Produktion und Verbreitung von Kinderunterhaltung spezialisiert hat, bleibt somit im Fokus der Investoren, insbesondere im Hinblick auf die Veränderungen in der Aktionärsstruktur.

Die Your Family Entertainment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,260EUR auf Frankfurt (06. August 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.