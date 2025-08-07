Motorenbauer Deutz kann deutlich zulegen - Jahresprognose steht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 7,595 auf Tradegate (07. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von +21,43 %/+21,43 % bedeutet.