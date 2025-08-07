    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    Motorenbauer Deutz kann deutlich zulegen - Jahresprognose steht

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz Umsatz im Q2 um 25% auf 518,1 Mio. Euro gestiegen.
    • Ebit um 16,5% auf 26,1 Mio. Euro gewachsen.
    • Gewinn fast verdoppelt auf 17,8 Mio. Euro, Prognose bestätigt.
    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Der Umsatz kletterte um fast ein Viertel auf 518,1 Millionen Euro nach oben, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Kölner machten auch beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) Fortschritte, das um 16,5 Prozent auf 26,1 Millionen Euro anzog. Die operative Marge ging um 0,3 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der Gewinn mit 17,8 Millionen Euro auf fast das Doppelte. Konzernchef Sebastian Schulte bestätigte wie erwartet die Jahresprognose auch dank des gestiegenen Auftragseingangs. Dieser legte um fast ein Drittel auf 488 Millionen Euro zu./men/jha/

    Deutz

    ISIN:DE0006305006WKN:630500

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 7,595 auf Tradegate (07. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um -3,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 10,000EUR was eine Bandbreite von +21,43 %/+21,43 % bedeutet.




