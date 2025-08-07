Zölle wiegen wie Blei

Nach aktuellem Stand sollen auf US-Importe aus der Schweiz 39 Prozent Zoll erhoben werden, Wirtschaftsverbände des Landes erwarten deshalb empfindliche Einbußen. Genauso dürfte auch der Schweizer Franken gegenüber vielen anderen Währungen abwerten, wie es sich derzeit im Kursverlauf des Währungspaares Euro zum Schweizer Franken (EUR/CHF) zeigt. Besonders betroffene Sektoren wären die Pharma- und Maschinenbaubranche, einschließlich Schokolade und Käse. Dabei liegt der offizielle Leitzins in der Schweiz bereits bei 0,0 Prozent und wurde erst im Juni 2025 abgesenkt, was den Spielraum der Schweizer Nationalbank sichtlich einschränkt.

Ein Blick auf den Kursverlauf des Paares zeigt in dieser Woche einen massiven Kurssprung von 0,9301 auf 0,9396 CHF und könnte nach technischer Auswertung den Grundstein für eine zweite große Kaufwelle legen. Denkbar wäre sogar ein Anstieg an das aktuelle Jahreshoch von 0,9661 CHF aus Mitte März und würde sich bei einem Sprung über den 50-Wochen-Durchschnitt für ein entsprechendes Long-Investment qualifizieren. Auf der Unterseite dürfte erst ein Kursrutsch unter 0,9300 CHF Abwärtsrisiken zurück auf das Jahrestief aus 2024 bei 0,9201 CHF erhöhen. Woher eine derartige Stärke des Schweizer Franken herrühren soll, bleibt fraglich.

EUR/CHF (Wochenchart in Franken) Tendenz:

Fazit Ein Kurssprung über den EMA 50 (Woche) bei 0,9406 CHF würde aus technischer Sicht eine weitere Kaufwelle befeuern, zunächst in den Bereich von 0,9493 und darüber sogar die aktuellen Jahreshochs bei 0,9661 CHF und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Dies könnte beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY3MPN geschehen. Eine vollständige Abarbeitung der Idee würde am Ende eine Renditechance von 175 Prozent einbringen, das Ziel des Scheins würde am Ende das Niveau von 4,17 Euro lauten. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig jedoch den Bereich von 0,9365 CHF gemessen am Basiswert nicht überschreiten, dies wurde im Schein einen Stopp-Kurs von 1,02 Euro erfordern. Vielleicht aber haben die Schweizer Glück und können noch einmal nachverhandeln und damit Schlimmeres abwenden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY3MPN Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,39 – 1,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,9278 CHF Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 0,9278 CHF akt. Kurs Basiswert: 0,9400 CHF Laufzeit: Open End Kursziel: 4,17 Euro Hebel: 72,00 Kurschance: + 175 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

