Apple schließt hoch

Obwohl das Apple-Papier am Mittwoch annähernd sechs Prozent auf 215,00 US-Dollar an Wert zulegen konnte, besteht die seit Monaten andauernde Seitwärtsbewegung immer noch. Erst ein Sprung über die jüngsten Hochs von 215,90 US-Dollar dürfte weiteres Aufwärtspotenzial entfalten, dann in den Bereich eines seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrends um 223,10 US-Dollar. Einen echten Befreiungsschlag dürfte die Apple-Aktie jedoch erst darüber erfahren, dies würde nämlich das weitaus größere Kurspotenzial bis auf 237,23 US-Dollar und womöglich noch glatt 250,00 US-Dollar aktivieren. Insgesamt sind das gute Nachrichten und ein solides Fundament für eine mögliche Rallye. Auf der Unterseite müsste mindestens der Supportbereich um 198,23 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, wodurch Abschlagsrisiken auf 190,19 und darunter 182,96 US-Dollar entstehen würden.

Hintergrund sind die bereits geltenden Zölle auf indische Exporte in Höhe von 25 Prozent, in drei Wochen sollen wegen der Abnahme der Hindus von russischem Öl noch einmal 25 Prozent zusätzlich aufgeschlagen werden. Hiervon wäre Apple im besonderen Maße betroffen, da der Konzern erst kürzlich seinen Produktionshauptstandort aus China nach Indien verlagert hatte. Wie Beamte des Weißen Hauses laut CNBC sagten, wird Apple von US-Zöllen weitestgehend unberührt bleiben. Zudem sollen in den kommenden vier Jahren weitere 100 Mrd. Dollar in den Ausbau der Fertigung in den USA investiert werden, womit die Gesamtinvestitionen auf nunmehr 600 Mrd. Dollar ansteigen. Dadurch will sich Apple die Gunst von US-Präsident Donald Trump erkaufen und den politisch zunehmenden Druck auf internationale Tech-Konzerne ein Stück weit reduzieren.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 215,90 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 209,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 223,10/237,23 US-Dollar

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY971L Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 200,9721 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 200,9721 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 214,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 237,23 US-Dollar Hebel: 15,12 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5VBN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,46 - 1,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 231,0829 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 231,0829 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 214,75 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,49 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

