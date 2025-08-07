DAX kommt nicht über 24.000 Punkte

Seitwärtsphase ausgeweitet - weitere Rückfallrisiken im Markt - starke US-Quartalsbilanzen

Verhandlungen zwischen der EU und den USA laufen weiter - 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, Trump mahnt Abkommen an!

Fed vorerst Zins nicht angetastet - Zinsschritt im September möglich

V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Nervosität weicht Optimismus

Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.262 / 24.479 und 24.639 Punkten, nach unten bei 23.242 / 23.000 / 22.764 und 22.520 Punkten. Gaps bei 24.039 / 23.385 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye später möglich!

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (05. August 2025): Bei 19,52% (Markt hat sich wider beruhigt - Seitwärtstendenz) (Vortag: 19,89%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Trading-Strategie

_____________________________________________________________________

Turbo SHORT-Schein : DU1XSW - aktiv

Einstieg Sell-Limit-Order : 23.600 Punkte

Kursziel : 23.000 Punkte

Stopp : 23.960 Punkte

Renditechance : 50 Prozent

Take Profit: 13,93 Euro im Schein

Zeithorizont : 3 - 6 Tage

_____________________________________________________________________

Weitere Trading-Idee: Stop-Buy-Position über 24.480 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.080 Punkten. Kursziel 24.639 Punkte