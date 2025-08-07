DAX kommt nicht über 24.000 Punkte
Für gewöhnlich fallen Kursbewegungen vom kleinsten bis zum größten Fraktal immer dreiwellig aus und bestätigen damit die Regel. Beim deutschen Leitindex DAX liegt bislang aber nur eine einzige Verkaufswelle und die seit drei Tagen andauernde Gegenbewegung vor. Dies erhöht damit die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursrutsches, ausgehend von 24.000 Punkten, bis auf das Niveau von rund 23.000 Zählern. Erste Anhaltspunkte hierfür würde ein Kursrutsch unter aktuell 23.700 Punkte auf Tagesbasis liefern. Noch aber kann sich der DAX auf einem vergleichsweise hohen Niveau behaupten. Doch um die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um aktuell 24.350 Punkten einem Test zu unterziehen, muss der DAX den Sprung über 24.065 Punkte schaffen. Ein ernster Befreiungsschlag dürfte dagegen erst oberhalb von 24.480 Punkten gelingen und eine unmittelbare Rallyefortsetzung bis auf 24.961 Punkte zur Folge haben. Das Kursgeplänkel der letzten Tage ist in den gesetzten Grenzen als neutral zu bewerten.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.924 Punkten
Seitwärtsphase ausgeweitet - weitere Rückfallrisiken im Markt - starke US-Quartalsbilanzen
Verhandlungen zwischen der EU und den USA laufen weiter - 15 Prozent Pauschalzoll auf EU-Waren, Trump mahnt Abkommen an!
Fed vorerst Zins nicht angetastet - Zinsschritt im September möglich
V-DAX in Seitwärtslage (Normbereich) - Nervosität weicht Optimismus
Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.262 / 24.479 und 24.639 Punkten, nach unten bei 23.242 / 23.000 / 22.764 und 22.520 Punkten.
Gaps bei 24.039 / 23.385 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe weiter intakt - Rallye später möglich!
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (05. August 2025): Bei 19,52% (Markt hat sich wider beruhigt - Seitwärtstendenz) (Vortag: 19,89%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Trading-Strategie
Turbo SHORT-Schein : DU1XSW - aktiv
Einstieg Sell-Limit-Order : 23.600 Punkte
Kursziel : 23.000 Punkte
Stopp : 23.960 Punkte
Renditechance : 50 Prozent
Take Profit: 13,93 Euro im Schein
Zeithorizont : 3 - 6 Tage
Weitere Trading-Idee:
Stop-Buy-Position über 24.480 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.080 Punkten. Kursziel 24.639 Punkte
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY8D24
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|8,54 - 8,55 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|23.127,16 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|23.127,16 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.924,37 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|28,05
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DY4UYW
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,53 - 8,54 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.786,43 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.786,43 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.924,37 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|23.000 Punkte
|Hebel:
|28,03
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
