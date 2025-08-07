McDonald’s springt in die Luft

Bis grob Ende Juli hat sich die McDonald’s-Aktie an dem Horizontalwiderstand im Zusammenspiel mit den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 auf Tagesbasis um 300,00 US-Dollar sichtlich die Zähne ausgebissen, konnte dieses Widerstandsband aber endlich hinter sich lassen und am Mittwoch auf ein frisches Hoch in der zweiten Jahreshälfte bei 309,45 US-Dollar zulegen. Damit verdichten sich die Hinweise auf einen möglichen Gipfelsturm, sodass aus dem Stand heraus weitere Kursgewinne auf 315,64 und darüber an 321,57 US-Dollar möglich erscheinen. Spätestens an dem Jahreshoch von 326,32 US-Dollar sollten Investoren mit längeren Gewinnmitnahmen rechnen. Auf der Unterseite bildet die einstige Hürde von rund 300,00 US-Dollar nun eine solide Unterstützung. Erst unterhalb derer dürften sich sukzessive Abschläge auf 294,41 und womöglich noch 290,26 US-Dollar bei McDonald’s einstellen.

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 309,64 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 300,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 326,32 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

McDonald’s Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ6USW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,19 - 2,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 284,6712 US-Dollar Basiswert: McDonald´s Corp. KO-Schwelle: 284,6712 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 309,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 326,32 US-Dollar Hebel: 12,10 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY4JBQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,90 - 2,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 343,0182 US-Dollar Basiswert: McDonald´s Corp. KO-Schwelle: 343,0182 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 309,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

