JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 70 Euro angehoben. Mit der zunehmenden Berechenbarkeit des Free Cashflow beim Flughafenbetreiber würden die negativen Umsatzeffekte durch eine strengere Investitionskontrolle mehr als ausgeglichen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisschätzungen (Ebitda), bleibt aber vorsichtig gestimmt in puncto Passagieraufkommen und Kosten, insbesondere für 2026./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 71,60EUR auf Tradegate (07. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
