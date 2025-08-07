JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 70 Euro angehoben. Mit der zunehmenden Berechenbarkeit des Free Cashflow beim Flughafenbetreiber würden die negativen Umsatzeffekte durch eine strengere Investitionskontrolle mehr als ausgeglichen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisschätzungen (Ebitda), bleibt aber vorsichtig gestimmt in puncto Passagieraufkommen und Kosten, insbesondere für 2026./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 71,60EUR auf Tradegate (07. August 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



